Названы пять наиболее востребованных казахстанских авто в 2017 году

Источник: Sputniknews.kz

«Пятерку наиболее востребованных у казахстанцев брендов легковых автомобилей по итогам января-сентября составили бренды Lada, Hyundai, KIA, Chevrolet, JAC. Рейтинг продаж легковых авто локального производства возглавили модели бренда Lada 4×4, Lada Granta, Lada Largus», — сообщил Алферов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В целом, по его словам, затяжной спад, который переживало автопроизводство Казахстана с середины 2014 года завершен, и сегодня наблюдается очевидная динамика спроса.

Так, если в июле-сентябре прошлого года клиенты автоцентров потратили на новые авто 214 миллионов долларов, то в третьем квартале эта цифра превысила 313 миллионов долларов.

«Спрос на продукцию казахстанских автозаводов растет на протяжении 11 месяцев подряд… Доминирующая позиция у завода ТОО “Азия Авто” — почти 8 800 проданных авто или 67% суммарного сбыта отечественной техники, ТОО “СарыаркаАвтоПром” было отгружено 3 003 единицы. Далее в рейтинге расположились “КАМАЗ-Инжиниринг”, HyundaiTransAuto, “СемАЗ”, “АгромашХолдинг”, DaewooBusKazakhstan», — добавил председатель правления союза предприятий автомобильной отрасли.