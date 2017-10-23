Названы пять наиболее востребованных казахстанских авто в 2017 году

«Пятерку наиболее востребованных у казахстанцев брендов легковых автомобилей по итогам января-сентября составили бренды Lada, Hyundai, KIA, Chevrolet, JAC. Рейтинг продаж легковых авто локального производства возглавили модели бренда Lada 4×4, Lada Granta, Lada Largus», — сообщил Алферов на брифинге в службе центральных коммуникаций.
В целом, по его словам, затяжной спад, который переживало автопроизводство Казахстана с середины 2014 года завершен, и сегодня наблюдается очевидная динамика спроса.
Так, если в июле-сентябре прошлого года клиенты автоцентров потратили на новые авто 214 миллионов долларов, то в третьем квартале эта цифра превысила 313 миллионов долларов.
«Спрос на продукцию казахстанских автозаводов растет на протяжении 11 месяцев подряд… Доминирующая позиция у завода ТОО “Азия Авто” — почти 8 800 проданных авто или 67% суммарного сбыта отечественной техники, ТОО “СарыаркаАвтоПром” было отгружено 3 003 единицы. Далее в рейтинге расположились “КАМАЗ-Инжиниринг”, HyundaiTransAuto, “СемАЗ”, “АгромашХолдинг”, DaewooBusKazakhstan», — добавил председатель правления союза предприятий автомобильной отрасли.
Он также проинформировал, что по итогам девяти месяцев в Казахстане было произведено 13 312 единиц авто, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы на сумму 101,4 миллиарда тенге. По итогам сентября с конвейеров казахстанских заводов сошла 1 501 единица авто, что вдвое выше результата аналогичного месяца в 2016 году. Сбыт с начала года достиг 13 129 единиц, что на 64% выше прошлогоднего значения.