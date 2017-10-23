На БелАЭС привезли корпус для второго реактора
МИНСК, 23 окт — Sputnik. На строительную площадку Белорусской атомной электростанци доставлен корпус реактора для второго энергоблока, сообщили Sputnik в отделе информации и общественных связей БелАЭС.
МИНСК, 23 окт — Sputnik. На строительную площадку Белорусской атомной электростанци доставлен корпус реактора для второго энергоблока, сообщили Sputnik в отделе информации и общественных связей БелАЭС.
Корпус для первого реактора был доставлен на площадку БелАЭС в конце декабря 2015 года, в апреле он был установлен и смонтирован. Также на первом энергоблоке смонтированы все четыре парогенератора. Ранее Минэнерго планировало, что корпус для второго реактора прибудет на площадку станции в сентябре 2017 года.
«На производственную площадку Белорусской АЭС успешно доставлен корпус реактора для энергоблока № 2», — сообщили в
Там проинформировали, что реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.
Ранее Минэнерго Беларуси планировало начать монтаж корпуса реактора в декабре 2017 года.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными
Как ранее сообщал Sputnik, на первом блоке БелАЭС установлен корпус реактора, который изначально предназначался для второго энергоблока.
Замена оборудования была произведена
Тогда Росатом подчеркивал, что корпус поврежден не был, но по настоянию белорусской стороны российские атомщики согласились заменить корпус реактора на корпус, предназначавшийся для второго блока.