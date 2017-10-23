Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости

И это катастрофические цифры. Как утверждают эксперты компании Est-a-Tet, такие показатели загородного рынка побили антирекорд за всю историю наблюдений. До этого самым непростым периодом для «загородки» был 2016 год, когда продажи уменьшились на 37%.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то квадратный метр в кофморт-классе, по сообщению экспертов Est-a-Tet стоит сейчас в среднем 145 000 рублей, а еще год назад его стоимость составляла немногим более 150 тысяч. В загородной недвижимости бизнес-класса наблюдается похожая тенденция. Осенью прошлого года метр стоил 245 000 рублей, а теперь один «квадрат» обходится не более чем в 220 тысяч.

Но, несмотря на такую непростую ситуацию, на загородном рынке появляются новые тенденции. Основные из них назвали эксперты «БЕСТ-Новострой» и Est-a-Tet

Первая тенденция — дома на загородном рынке становятся преимущественно одноэтажными. В прошлом году одноэтажных строений среди новостроек было всего лишь 8%, зато в этом их уже около 18%. Такой взлет популярности одноэтажных строений эксперты объясняют тем, что, во-первых, это строители экономят на возведении домов, а, во-вторых, позволяет сэкономить деньги при покупке. Ведь одноэтажный дом в любом случае будет меньше стоить, чем двухэтажный или трехэтажный.

Вторая тенденция — без скидки не продашь. Покупатели на загородном рынке сейчас избалованы скидками от застройщиков и не всегда соглашаются платить цену, которая обозначена в официальном прайс-листе, примерно в 25% сделок покупателям предоставляется небольшая скидка — 3−8% от общей стоимости покупки.

Третья тенденция — сроки экспонирования возросли минимум в два раза. В 2015 году подавляющее большинство лотов экспонировалось максимум полгода. Однако уже по итогам 2016 года более 60% лотов на первичном рынке простаивали от семи до десяти месяцев, а в настоящее время срок экспонирования того или иного загородного дома составляет 10−12 месяцев.

Четвертая тенденция — спрос есть только на новостройки. Сейчас около 95% сделок купли-продажи, которые заключаются на загородном рынке, относятся к новостройкам. А вот дома на так называемом вторичном рынке никому не нужны, продажа такого дома может длиться и два, и даже три года. Главная причина — переизбыток интересных и оригинальных и, что самое главное, доступных по цене предложений на первичном рынке.