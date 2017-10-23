В Новосибирской области зафиксировали продовольственную дефляцию, об этом сообщает Новосибирскстат.

Индекс промышленного производства с начала года вырос на 1,2%. Объем строительных работ снизился на 16,7%. Ввод жилья в строй упал на 24,3%. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 6,8%.

Оборот розничной торговли вырос на 1%. Оборот общепита вырос на 12,8%. Объемы платных услуг населению выросли на 3,2%.

Промышленные товары с начала года подорожали на 3,2%. Уровень инфляции составляет 1,3%.

В регионе также зафиксирована продовольственная дефляция — цены снизились на 0,5%.

Непродовольственные товары подорожали на 1,2%, услуги населению — на 4,3%.