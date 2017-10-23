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14:01 (мск), источник: ИА Башинформ

19 рубашек, 13 юбок или 710 литров бензина — в Башкирии подсчитали, что может купить среднестатистический житель

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики республики оценили покупательскую способность денежных доходов населения за январь-август текущего года.

Как сообщало агентство «Башинформ», среднедушевые доходы населения республики в августе превысили 29 864 рубля, что составляет 92% реально располагаемых доходов к аналогичному периоду 2016 года.

Башкортостанстат подсчитал, что на эту сумму можно приобрести 86 кг говядины (кроме бескостного мяса) или 178,5 кг мороженой, не деликатесной рыбы.

На эти же деньги на каждого жителя республики приходится более 487 литров молока, свыше 53 кг сливочного или 268 литров подсолнечного масла.

Больше всего в Башкортостане на эту сумму можно купить куриных яиц — 5240 штук.

Приобрести сахара и хлеба получится меньше — 610 и 593 кг, соответственно.

Примерно одинаковые количественные показатели у пшеничной муки и картофеля. В месяц каждый житель Башкортостана может позволить купить себе 874 кг муки или 907 кг «второго хлеба».

Что же касается непродовольственных товаров, то по данным статистиков на каждого жителя республики приходится одновременная покупка 12 мужских брюк или почти 19 мужских рубашек.

Женских блузок на эти же деньги можно купить несколько меньше — 14 штук, юбок — почти 13.

Другой вариант — оплата бензина и платных услуг. В месяц каждый житель республики может позволить себе заплатить за 710 литров бензина и 1190 раз проехать в городском муниципальном автобусе.

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