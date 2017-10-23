Как меняется рынок коммерческой недвижимости
В Москве набирают популярность так называемые «офисы на час» — рабочие помещения в столице все чаще арендуют на короткий срок. Куда переселяется бизнес? Выяснял Иван Корякин.
В Москве набирают популярность так называемые «офисы на час» — рабочие помещения в столице все чаще арендуют на короткий срок. Куда переселяется бизнес? Выяснял Иван Корякин.
Облачные хранилища растут, цифровые технологии развиваются, границы размываются, — это позволяет бизнесу расселяться не только по всей Москве, но и по всему миру. Эксперты отмечают, что за последние пять лет фриланс вырос качественно и количественно, а вот девелоперы в сфере офисной недвижимости это не учли. Так что в ближайшие годы на рынке
Кто же выбирает формат бизнеса «без определенного места жительства»? В коворкингах, в первую очередь, поселяются стартаперы и
Краткосрочная аренда рентабельна для межрегионального и международного бизнеса, а также позволяет компаниям проводить выездные сессии, рассказала генеральный директор агентства Digital HR Екатерина Гаврилова: «Это очень комфортный формат, когда работу можно совместить с отдыхом. Например, у вас утром есть возможность прогуляться до моря, покататься на серфинге или на водных лыжах, а остальное время потратить на работу, съездить в город и позже продолжить обсуждение рабочих вопросов, но в неформальной обстановке. Когда я была в Штатах, то участвовала в коворкингах, и могу сказать, что это самый простой способ найти полезные контакты».
Через несколько лет почасовые офисы и коворкинги могут появиться и в крупных российских аэропортах. Подобная практика уже существует в таких «перевалочных» городах, как Брюссель, Лондон и Копенгаген. В их международных терминалах проходит большое количество
Кроме того,
На днях участник списка богатейших людей России по версии Forbes Игорь Рыбаков вложил более 1 млрд руб. в сервис аренды офисов. По словам крупного предпринимателя, он видит устойчивый мировой тренд — движение в сторону