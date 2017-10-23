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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Как меняется рынок коммерческой недвижимости

В Москве набирают популярность так называемые «офисы на час» — рабочие помещения в столице все чаще арендуют на короткий срок. Куда переселяется бизнес? Выяснял Иван Корякин.

Облачные хранилища растут, цифровые технологии развиваются, границы размываются, — это позволяет бизнесу расселяться не только по всей Москве, но и по всему миру. Эксперты отмечают, что за последние пять лет фриланс вырос качественно и количественно, а вот девелоперы в сфере офисной недвижимости это не учли. Так что в ближайшие годы на рынке бизнес-недвижимости может произойти реновация — невостребованные площадки перейдут в жилые помещения и торговые центры либо поменяют свой формат и ценовую политику, считает партнер компании Blackwood Константин Ковалев: «Какие-то переговорные процессы, требующие необходимости присутствовать в офисе, конечно, сохраняются. Но тенденция, когда большое количество работников, а я предполагаю, что от 30% до 60% офисных работников смогут в ближайшие пять лет работать из дома, сильно повлияет на рынок офисной недвижимости. Конечно, цены на долгосрочную аренду также будут падать».

Кто же выбирает формат бизнеса «без определенного места жительства»? В коворкингах, в первую очередь, поселяются стартаперы и интернет-компании, обитающие в цифровом пространстве. Почасовую аренду предпочитают те, кому нужно провести презентацию, переговоры либо тренинг. Современные форматы позволяют компаниям и сотрудникам экономить время, деньги, а также забыть о таких бытовых вопросах, как клининг, покупка кофе и заправка картриджей в принтере.

Краткосрочная аренда рентабельна для межрегионального и международного бизнеса, а также позволяет компаниям проводить выездные сессии, рассказала генеральный директор агентства Digital HR Екатерина Гаврилова: «Это очень комфортный формат, когда работу можно совместить с отдыхом. Например, у вас утром есть возможность прогуляться до моря, покататься на серфинге или на водных лыжах, а остальное время потратить на работу, съездить в город и позже продолжить обсуждение рабочих вопросов, но в неформальной обстановке. Когда я была в Штатах, то участвовала в коворкингах, и могу сказать, что это самый простой способ найти полезные контакты».

Через несколько лет почасовые офисы и коворкинги могут появиться и в крупных российских аэропортах. Подобная практика уже существует в таких «перевалочных» городах, как Брюссель, Лондон и Копенгаген. В их международных терминалах проходит большое количество бизнес-встреч, что позволяет топ-менеджерам оптимизировать рабочее время и перелеты. Переговоры в аэропорту будут популярны как на межрегиональном, так и на международном уровне, считает управляющий директор компании Regus по России Ирина Баева: «Услуга очень востребована, прежде всего, потому что проходимость аэропорта очень высока, и многие клиенты, заказчики, которые приезжают в тот или иной город, не хотят тратить время и ехать в центр для того, чтобы провести встречу. Сейчас в нашей стране потребность в этой услуге назревает».

Кроме того, кому-то почасовая аренда офисов и переговорных кабинетов позволяет выстроить имидж. Допустим, компания N въезжает в премиальное бизнес-пространство, принимает в арендованном роскошном офисе важных клиентов и компаньонов и тем самым производит на них впечатление. Подневной и понедельной арендой могут заинтересоваться и консервативные, твердо стоящие на ногах предприятия. Арендодатели вспоминают случаи, когда на время технических сбоев, форс-мажора или запланированного ремонта фирмы также заезжали во временный офис.

На днях участник списка богатейших людей России по версии Forbes Игорь Рыбаков вложил более 1 млрд руб. в сервис аренды офисов. По словам крупного предпринимателя, он видит устойчивый мировой тренд — движение в сторону sharing-экономики. Бизнесмен уверен, что количество людей, использующих коворкинги, вырастет за ближайшие три года в два раза.

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