Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ворвавшийся в «Эхо Москвы» мужчина ударил ножом радиоведущую
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:25 (мск), источник: Podrobno.uz

Конвертацию открыли, а обменники позабыли: почему банки оказались не готовы к работе в новых условиях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцы в последнее время столкнулись с проблемами обмена валюты в нерабочее время и в выходные дни.

ЦБ: $ 57.4706   -0.04 € 67.5567   -0.34 ММВБ: $ 57.4575   -0.03 € 67.4875   -0.25
Источник: Podrobno.uz

После либерализации валютной политики и начала обмена банками валюты по рыночному курсу руководство кредитно-финансовых учреждений обещало обеспечить массовое открытие пунктов приема иностранных денежных средств, особенно в местах скопления народа и на крупных вещевых рынках.

Однако реальность предсказуемо оказалась другой. Несмотря на периодически появляющиеся сообщения об открытии новых отделений банков, жители Ташкента до сих пор не могут свободно поменять валюту в выходные дни и в вечернее время. А если такая проблема остро возникла в столице, то в регионах и подавно.

Доллар как ни крути сегодня является основным средством сбережения в Узбекистане. Люди до сих пор покупают квартиры, машины и другие товары на вторичном рынке за американскую валюту. Поэтому, направляясь на вещевой рынок или в торговый центр на выходных или после 18:00 в будни, люди берут с собой доллары, а обменять их там за редким исключением не могут.

В субботу некоторые отделения банков еще работают половину рабочего дня, а вот в воскресенье с этим проблема. Единственный выход из ситуации — обменники при гостиницах, которые работают без выходных и 24 часа в сутки.

С одной стороны, можно прислушаться к оправданиям сотрудников банков, которые говорят о необходимости времени для строительства пунктов и найме необходимого персонала. Однако, во-первых, решение о либерализации принималось не за два дня. Банки знали об этом как минимум за полгода до начала конвертации. Кроме того, уже прошло почти два месяца, а воз и ныне там.

Сложившаяся ситуация провоцирует граждан нарушать закон и обращаться к валютчикам, которые готовы обменять денежные знаки в любое время и в любой день.

Поэтому до сих пор на столичных рынках вполне себе обычная картинка, когда молодцеватые парни с полными сумов пакетами расхаживают по рядам, предлагая покупателям поменять по-быстрому необходимую сумму.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка открылась в Ташкенте (фото)
Конвертацию открыли, а обменники позабыли: почему банки оказались не готовы к работе в новых условиях
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь