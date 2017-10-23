Конвертацию открыли, а обменники позабыли: почему банки оказались не готовы к работе в новых условиях

Источник: Podrobno.uz

После либерализации валютной политики и начала обмена банками валюты по рыночному курсу руководство кредитно-финансовых учреждений обещало обеспечить массовое открытие пунктов приема иностранных денежных средств, особенно в местах скопления народа и на крупных вещевых рынках.

Однако реальность предсказуемо оказалась другой. Несмотря на периодически появляющиеся сообщения об открытии новых отделений банков, жители Ташкента до сих пор не могут свободно поменять валюту в выходные дни и в вечернее время. А если такая проблема остро возникла в столице, то в регионах и подавно.

Доллар как ни крути сегодня является основным средством сбережения в Узбекистане. Люди до сих пор покупают квартиры, машины и другие товары на вторичном рынке за американскую валюту. Поэтому, направляясь на вещевой рынок или в торговый центр на выходных или после 18:00 в будни, люди берут с собой доллары, а обменять их там за редким исключением не могут.

В субботу некоторые отделения банков еще работают половину рабочего дня, а вот в воскресенье с этим проблема. Единственный выход из ситуации — обменники при гостиницах, которые работают без выходных и 24 часа в сутки.

С одной стороны, можно прислушаться к оправданиям сотрудников банков, которые говорят о необходимости времени для строительства пунктов и найме необходимого персонала. Однако, во-первых, решение о либерализации принималось не за два дня. Банки знали об этом как минимум за полгода до начала конвертации. Кроме того, уже прошло почти два месяца, а воз и ныне там.

Сложившаяся ситуация провоцирует граждан нарушать закон и обращаться к валютчикам, которые готовы обменять денежные знаки в любое время и в любой день.