Конвертацию открыли, а обменники позабыли: почему банки оказались не готовы к работе в новых условиях
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцы в последнее время столкнулись с проблемами обмена валюты в нерабочее время и в выходные дни.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистанцы в последнее время столкнулись с проблемами обмена валюты в нерабочее время и в выходные дни.
После либерализации валютной политики и начала обмена банками валюты по рыночному курсу руководство
Однако реальность предсказуемо оказалась другой. Несмотря на периодически появляющиеся сообщения об открытии новых отделений банков, жители Ташкента до сих пор не могут свободно поменять валюту в выходные дни и в вечернее время. А если такая проблема остро возникла в столице, то в регионах и подавно.
Доллар как ни крути сегодня является основным средством сбережения в Узбекистане. Люди до сих пор покупают квартиры, машины и другие товары на вторичном рынке за американскую валюту. Поэтому, направляясь на вещевой рынок или в торговый центр на выходных или после 18:00 в будни, люди берут с собой доллары, а обменять их там за редким исключением не могут.
С одной стороны, можно прислушаться к оправданиям сотрудников банков, которые говорят о необходимости времени для строительства пунктов и найме необходимого персонала. Однако,
Поэтому до сих пор на столичных рынках вполне себе обычная картинка, когда молодцеватые парни с полными сумов пакетами расхаживают по рядам, предлагая покупателям поменять