Эксперты: Мурино по-прежнему лидирует по продажам жилья эконом-класса
Большая часть покупателей жилья в классе
Большая часть покупателей жилья в классе
Самой популярной локацией на рынке недорогого жилья
«На втором месте — Кудрово с показателем 8,2% и средней ценой 80,8 тысячи рублей, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель КЦ “Петербургская Недвижимость”. — Зона Каменка в Приморском районе Петербурга занимает 7,6% в структуре реализованного спроса. Средняя цена здесь — 89,3 тысячи рублей за квадратный метр».
На четвертом месте
В структуре спроса квартальные и микрорайонные крупные проекты занимают долю в 70−75%, они и представляют основные лидирующие ценовые группы в спросе.