Эксперты: Мурино по-прежнему лидирует по продажам жилья эконом-класса

Самой популярной локацией на рынке недорогого жилья по-прежнему остаются Мурино и Бугры. В них приобретают 17% квартир эконом-класса. Средняя цена сделки в этой зоне одна из самых низких — 69,3 тысячи рублей за квадратный метр.

«На втором месте — Кудрово с показателем 8,2% и средней ценой 80,8 тысячи рублей, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель КЦ “Петербургская Недвижимость”. — Зона Каменка в Приморском районе Петербурга занимает 7,6% в структуре реализованного спроса. Средняя цена здесь — 89,3 тысячи рублей за квадратный метр».

На четвертом месте Ново-Сергиево в Красносельском районе с ценой 79,3 тысячи рублей и долей 4,4%. Замыкает пятерку зона проспект Маршала Блюхера в Калининском районе — 4,2%, цена — 94,4 тысячи рублей за «квадрат».