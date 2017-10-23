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19:07 (мск), источник: Фонтанка

Эксперты: Мурино по-прежнему лидирует по продажам жилья эконом-класса

Большая часть покупателей жилья в классе масс-маркет в Петербурге и пригородах выбирает квартиры стоимостью до 85 тысяч рублей за квадратный метр. На этот сегмент приходится 61% сделок, подсчитал итоги продаж третьего квартала 2017 года «Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

Самой популярной локацией на рынке недорогого жилья по-прежнему остаются Мурино и Бугры. В них приобретают 17% квартир эконом-класса. Средняя цена сделки в этой зоне одна из самых низких — 69,3 тысячи рублей за квадратный метр.

«На втором месте — Кудрово с показателем 8,2% и средней ценой 80,8 тысячи рублей, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель КЦ “Петербургская Недвижимость”. — Зона Каменка в Приморском районе Петербурга занимает 7,6% в структуре реализованного спроса. Средняя цена здесь — 89,3 тысячи рублей за квадратный метр».

На четвертом месте Ново-Сергиево в Красносельском районе с ценой 79,3 тысячи рублей и долей 4,4%. Замыкает пятерку зона проспект Маршала Блюхера в Калининском районе — 4,2%, цена — 94,4 тысячи рублей за «квадрат».

В структуре спроса квартальные и микрорайонные крупные проекты занимают долю в 70−75%, они и представляют основные лидирующие ценовые группы в спросе. Комфорт-класс на территории Петербурга с ценой от 85 тысячи рублей за квадратный метр занимает в спросе почти в два раза меньшую долю.

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