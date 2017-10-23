В Крым приедут представители энергокомпании из Болгарии

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель административного аппарата болгарской парламентской партии Атака Христо Маринов.

«Вместе с нами будет самая большая в Болгарии инжиниринговая электрокомпания, третья в мире, которая работала с “Росатомом”, “Газпромом”, делала рисковый инжиниринг по большинству АЭС в мире», — рассказал он.

В числе главных тем, которые болгарская делегация планирует обсудить в Ялте, Маринов назвал получение виз в страны Евросоюза. По его словам, он готовит ряд предложений, которые могут изменить ситуацию.

«Мне очень обидно, что крымчане не могут получать визы и не могут посещать Болгарию. В своем докладе, который я сейчас готовлю, будет предложение к руководству Крыма и министерству курортов и туризма РК, чтобы они отправили письма в Минтуризма Болгарии, Греции, Чехии, Румынии, Венгрии, в которых указали бы, сколько тысяч человек хотят посетить эти страны. А представители стран, которые будут участвовать в конференции, после того, как вернутся в свои страны, официально внесли эти данные в министерства туризма и туристических объединений (и помогли в открытии виз — ред.). Единственный путь, который мог бы разорвать это кольцо — это путь народной дипломатии», — пояснил болгарский политик.

Христо Маринов также отметил, что болгары готовы предложить помощь крымчанам в развитии курортной отрасли и обсудить вопросы сотрудничества в рамках побратимства городов.

«Мы несколько лет назад закончили строительство наших курортов, которые за времена социализма очень сильно выросли, и могли бы быть полезными в проектировании ваших курортов. Это тоже хотим обсудить. Планируем встречи с главой Крыма, председателем Госсовета Республики. Одна из тем, которую будем обсуждать в Крыму — побратимство городов. При этой блокаде и санкциях никто нам не запрещает спортивный, культурный обмен, чтобы люди могли общаться», — сказал он.

Кроме того, делегация собирается привести учебники для детей, которые изучают болгарский язык в Крыму.

6−8 ноября в Ливадийском дворце пройдет III Международная конференция «Крым в современном международном контексте», участниками которой станут видные политические и общественные деятели — представители зарубежных партий, крупнейших деловых и общественных организаций, международные эксперты, правозащитники, ученые, педагоги, журналисты, представители молодежных объединений.

В рамках конференции пройдут пленарные сессии — правовая, молодежная, экономическая и народной дипломатии. В рамках мероприятия состоится учредительная встреча Международной ассоциации друзей Крыма.

Впервые конференцию посетят юные миротворцы. Для них специально будут организованы площадки для выступлений и дискуссий. Пройдут встречи с известными политиками, представителями администраций Крыма и общественными деятелями.