Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ворвавшийся в «Эхо Москвы» мужчина ударил ножом радиоведущую
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Ведущую «Эха Москвы» ранили ножом в горло
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:24 (мск), источник: РИА Крым

В Крым приедут представители энергокомпании из Болгарии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Представители самой крупной в Болгарии инжиниринговой электрокомпании приедут в Крым в составе болгарской делегации на Международную конференцию «Крым в современном международном контексте». Она пройдет в Ялте 6—8 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель административного аппарата болгарской парламентской партии Атака Христо Маринов.

«Вместе с нами будет самая большая в Болгарии инжиниринговая электрокомпания, третья в мире, которая работала с “Росатомом”, “Газпромом”, делала рисковый инжиниринг по большинству АЭС в мире», — рассказал он.

В числе главных тем, которые болгарская делегация планирует обсудить в Ялте, Маринов назвал получение виз в страны Евросоюза. По его словам, он готовит ряд предложений, которые могут изменить ситуацию.

«Мне очень обидно, что крымчане не могут получать визы и не могут посещать Болгарию. В своем докладе, который я сейчас готовлю, будет предложение к руководству Крыма и министерству курортов и туризма РК, чтобы они отправили письма в Минтуризма Болгарии, Греции, Чехии, Румынии, Венгрии, в которых указали бы, сколько тысяч человек хотят посетить эти страны. А представители стран, которые будут участвовать в конференции, после того, как вернутся в свои страны, официально внесли эти данные в министерства туризма и туристических объединений (и помогли в открытии виз — ред.). Единственный путь, который мог бы разорвать это кольцо — это путь народной дипломатии», — пояснил болгарский политик.

Христо Маринов также отметил, что болгары готовы предложить помощь крымчанам в развитии курортной отрасли и обсудить вопросы сотрудничества в рамках побратимства городов.

«Мы несколько лет назад закончили строительство наших курортов, которые за времена социализма очень сильно выросли, и могли бы быть полезными в проектировании ваших курортов. Это тоже хотим обсудить. Планируем встречи с главой Крыма, председателем Госсовета Республики. Одна из тем, которую будем обсуждать в Крыму — побратимство городов. При этой блокаде и санкциях никто нам не запрещает спортивный, культурный обмен, чтобы люди могли общаться», — сказал он.

Кроме того, делегация собирается привести учебники для детей, которые изучают болгарский язык в Крыму.

6−8 ноября в Ливадийском дворце пройдет III Международная конференция «Крым в современном международном контексте», участниками которой станут видные политические и общественные деятели — представители зарубежных партий, крупнейших деловых и общественных организаций, международные эксперты, правозащитники, ученые, педагоги, журналисты, представители молодежных объединений.

В рамках конференции пройдут пленарные сессии — правовая, молодежная, экономическая и народной дипломатии. В рамках мероприятия состоится учредительная встреча Международной ассоциации друзей Крыма.

Впервые конференцию посетят юные миротворцы. Для них специально будут организованы площадки для выступлений и дискуссий. Пройдут встречи с известными политиками, представителями администраций Крыма и общественными деятелями.

Организаторами мероприятия выступают постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ и Деловой и культурный центр Республики Крым.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь