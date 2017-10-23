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14:54 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске нашли две заправки с качественным бензином

Топливо проверили в лаборатории.

Источник: Reuters

В Красноярске продолжают проверять топливо на городских заправках. На прошлой неделе совместная комиссия общественников и краевых чиновников взяла на анализ пробы бензина и дизельного топлива на трех АЗС, расположенных неподалеку от города. Исследования образцов топлива проводились в лаборатории «Красноярскнефтепродукта», результаты опубликовали сегодня, 23 октября.

На заправке «Регион 24» (Енисейский тракт 10 км, 3/2) взяли на анализ бензин марки АИ-80 и дизельное топливо. Как оказалось, бензин не соответствует установленным нормам: в нем обнаружили превышение массовой доли серы почти в восемь раз. Дизельное топливо с этой заправки эксперты признали качественным.

На АЗС «Газпромнефть-Красноярск», расположенной на 12-м километре глубокого обхода Красноярска, взяли пробы бензина марки АИ-95G и дизельного топлива. По результатам лабораторных испытаний установлено, что оба вида топлива соответствуют установленным нормам.

Также комиссия проверила топливо на заправке «КНП» (Енисейский тракт 12 км, 2/2). Здесь эксперты взяли образцы бензина марки ИА-98 и по результатам анализов признали его соответствующим нормам. Дизельное топливо с этой заправки также признали качественным.

Ознакомиться с протоколами проверок топлива можно на сайте Федерации автовладельцев России.

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