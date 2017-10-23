Алферов: вакханалия с покупкой люксовых авто чиновниками может расти

Источник: Sputniknews.kz

«Отмена преференции была продиктована вступлением Казахстана в ВТО. Россия также член ВТО, но нашла возможность сохранения подобных преференций. В наших реалиях это не только возможно, но и необходимо», — сказал Алферов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В пример он привел ряд закупок госорганами, среди которых закупка автохозяйством Астаны автомобилей Mercedes Benz C-класса стоимостью 54,9 миллиона тенге, внедорожников Toyota Land Cruiser стоимостью свыше 22 миллионов тенге, которые с начала года приобрели аппараты акимов Алматинской, Акмолинской, Северо-казахстанской и Костанайской областей.