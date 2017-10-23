Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Секс сокращает жизнь
Напавший на ведущую «Эха Москвы» заявил о телепатической связи
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Саакашвили заявил, что его экс-водитель вышел из дома и пропал
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
14:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Алферов: вакханалия с покупкой люксовых авто чиновниками может расти

Государственные органы и национальные компании более чем в семь раз увеличили закуп дорогостоящих авто на тендерах, несмотря на то, что аналоги авто казахстанской сборки не уступают по качеству, считает председатель правления «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана» «КазАвтоПром» Олег Алферов.

Источник: Sputniknews.kz

«Отмена преференции была продиктована вступлением Казахстана в ВТО. Россия также член ВТО, но нашла возможность сохранения подобных преференций. В наших реалиях это не только возможно, но и необходимо», — сказал Алферов на брифинге в службе центральных коммуникаций.

В пример он привел ряд закупок госорганами, среди которых закупка автохозяйством Астаны автомобилей Mercedes Benz C-класса стоимостью 54,9 миллиона тенге, внедорожников Toyota Land Cruiser стоимостью свыше 22 миллионов тенге, которые с начала года приобрели аппараты акимов Алматинской, Акмолинской, Северо-казахстанской и Костанайской областей.

В этой связи он выразил целесообразным восстановить преференции для отечественных автопроизводителей, которые ранее были предусмотрены законом «О госзакупках».

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Неисполнение долга: какую книгу принес Масимов в Акорду
Волонтер ЭКСПО нуждается в срочной операции
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь