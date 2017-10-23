Скляр объяснил Божко, почему с помпой открытый завод в СКО перестал выпускать комбайны
Депутат Мажилиса Серик Кусаинов на правительственном часе в Парламенте поинтересовался судьбой завода по производству зерноуборочных комбайнов в
Депутат Мажилиса Серик Кусаинов на правительственном часе в Парламенте поинтересовался судьбой завода по производству зерноуборочных комбайнов в
«В 2014 году в СКО с большой помпой было открыто совместное
«В 2016 году 587 комбайнов было произведено, в 2017 году — всего лишь 179. Завод в Петропавловске закрылся
«То есть, завод в городе Петропавловск закрылся?» — уточнил
«Он сейчас не выпускает продукцию. Он не закрылся, он приостановил свою деятельность», — пояснил Роман Скляр.
«Ну, когда это всё затевается: разрабатывается
«Владимир Карпович, это очевидно. Рынок так отреагировал на новую продукцию, которую они хотели нам представить. Два конкурента, которые находятся в Акмолинской и Костанайской областях, оказались активнее, и в конкурентной борьбе они его «приглушили», — ответил Роман Скляр.
«Конкурентная борьба, а цену считали? Вся конкурентная борьба в цене!» — заявил
«Когда наши сельхозтоваропроизводители получат доступ к субсидированным кредитам, и всё необходимое субсидирование у них будет обеспечено, естественно, эти заводы заработают на полную мощность», — заключил