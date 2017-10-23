Скляр объяснил Божко, почему с помпой открытый завод в СКО перестал выпускать комбайны

Источник: Informburo.kz

«В 2014 году в СКО с большой помпой было открыто совместное финско-казахстанское производство зерноуборочных комбайнов. Я хотел бы знать судьбу этого предприятия», — спросил он.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр отметил, что в Казахстане есть три завода: в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Их производственная мощность 1545 комбайнов в год.

«В 2016 году 587 комбайнов было произведено, в 2017 году — всего лишь 179. Завод в Петропавловске закрылся из-за отсутствия сбыта. Локализация составляет до 40% на этих заводах. Ведётся работа по её увеличению. Они не выходят на проектную мощность из-за отсутствия спроса. Совместно с Министерством сельского хозяйства мы поддерживаем программу субсидирования, которая придаст новый импульс, чтобы наше производство заработало на полную мощность», — рассказал он.

«То есть, завод в городе Петропавловск закрылся?» — уточнил вице-спикер Мажилиса Владимир Божко.

«Он сейчас не выпускает продукцию. Он не закрылся, он приостановил свою деятельность», — пояснил Роман Скляр.

«Ну, когда это всё затевается: разрабатывается бизнес-план, изучается рынок сбыта, формируются экономические механизмы поддержки… Открылся-закрылся. Где проблема? В том, чтобы отрапортовать громко, а закрывать тихо?» — спросил Владимир Божко.

«Владимир Карпович, это очевидно. Рынок так отреагировал на новую продукцию, которую они хотели нам представить. Два конкурента, которые находятся в Акмолинской и Костанайской областях, оказались активнее, и в конкурентной борьбе они его «приглушили», — ответил Роман Скляр.

«Конкурентная борьба, а цену считали? Вся конкурентная борьба в цене!» — заявил вице-спикер.