Росприроднадзор проверит «Омский каучук» на слив отходов в пруды на территории склада ТБО

ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор получил разрешение от прокуратуры и начал проверку ПАО «Омский каучук» на предмет незаконного слива отходов в пруды на территории склада твердых бытовых отходов. Об этом ТАСС сообщили в отделе экологического надзора Росприроднадзора по Омской области.

Ранее о сливе отходов сообщал ряд омских блогеров и СМИ. 22 сентября проходила рейдовая проверка на основе публикаций блогеров, но для того, чтобы попасть на полигон, Росприроднадзору нужно было получить разрешение прокуратуры.

«[Проверка — прим. ТАСС] проходит на территории полигона, где непосредственно размещены пруды, до 31 октября [проходит] проверка. Результаты будут 31 октября», — сказал собеседник агентства.

В начале марта жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном — промышленной ароматической добавкой к природному газу. Его концентрация в городе была превышена в 400 раз. При этом источник загрязнения до сих пор не установлен.