Росприроднадзор проверит «Омский каучук» на слив отходов в пруды на территории склада ТБО
Чтобы попасть на полигон твердых бытовых отходов, ведомству нужно было получить разрешение прокуратуры.
Чтобы попасть на полигон твердых бытовых отходов, ведомству нужно было получить разрешение прокуратуры.
ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор получил разрешение от прокуратуры и начал проверку ПАО «Омский каучук» на предмет незаконного слива отходов в пруды на территории склада твердых бытовых отходов. Об этом ТАСС сообщили в отделе экологического надзора Росприроднадзора по Омской области.
Ранее о сливе отходов сообщал ряд омских блогеров и СМИ. 22 сентября проходила рейдовая проверка на основе публикаций блогеров, но для того, чтобы попасть на полигон, Росприроднадзору нужно было получить разрешение прокуратуры.
«[Проверка — прим. ТАСС] проходит на территории полигона, где непосредственно размещены пруды, до 31 октября [проходит] проверка. Результаты будут 31 октября», — сказал собеседник агентства.
В начале марта жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном — промышленной ароматической добавкой к природному газу. Его концентрация в городе была превышена в 400 раз. При этом источник загрязнения до сих пор не установлен.
ПАО «Омский каучук» входит в группу компаний «Титан». Предприятие специализируется на производстве синтетического каучука, продуктах органического синтеза, сжиженных углеводородных газах.