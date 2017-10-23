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15:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Чаще приезжайте, Владимир Владимирович, и город будет в порядке: транспорт Челябинска помоют перед визитом высокопоставленных гостей

Общественный транспорт Челябинска помоют перед российско-казахстанского форумом. Готовность города проверят ревизоры федеральной службы охраны.

О подготовке к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева речь шла сегодня, 23 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Глава города Евгений Тефтелев распорядился к его началу привести весь Челябинск в порядок.

«Нужно навести порядок на всех гостевых маршрутах. И вымыть весь общественный транспорт в городе», — сказал Евгений Тефтелев.

Готовность города проверят ревизоры федеральной службы охраны. Они прибудут в Челябинск в конце октября.

Напомним, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится с 7 по 9 ноября 2017 года в Челябинске на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш».

Добавим, впервые Российско-Казахстанский Форум прошел в Челябинске в 2005 году. С того момента на принципиально новый уровень вышли деловые и гуманитарные связи России и Казахстана, дружеские отношения лидеров двух государств.

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