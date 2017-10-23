Испорченный газон рядом с Летним садом оценили почти в 3,5 млн

Как сообщили 23 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры, газон и дорожки пострадали по вине ООО «Регион-Строй» — фирмы, которая занимается в городе строительством электросетей, освещением дорог и парков, очисткой кровель и обслуживанием кондиционеров.

Именно ради строительства наружного освещения в парке на Гангутской между Соляным переулком и Гагаринской улицей «Регион-Строй» во время земляных работ мог повредить 450 квадратных метров зелёных насаждений и почти две тысячи квадратных метров щебеночно-набивного покрытия площадки.

По данным ведомства, компания не только сделала из парка склад строительного грунта, мусора и стройматериалов, но и не озаботилась получением порубочного билета.

Ущерб, который нанесла зелёному фонду Петербурга небрежность и тяжёлая спецтехника строителей, оценили в 3,4 миллиона рублей.