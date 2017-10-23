Испорченный газон рядом с Летним садом оценили почти в 3,5 млн
За отсутствие порубочного билета и небрежность при проведении земляных работ в небольшом безымянном парке неподалёку от Летнего сада строительная компания наказана крупным штрафом.
За отсутствие порубочного билета и небрежность при проведении земляных работ в небольшом безымянном парке неподалёку от Летнего сада строительная компания наказана крупным штрафом.
Как сообщили 23 октября в
Именно ради строительства наружного освещения в парке на Гангутской между Соляным переулком и Гагаринской улицей «Регион-Строй» во время земляных работ мог повредить 450 квадратных метров зелёных насаждений и почти две тысячи квадратных метров
Ущерб, который нанесла зелёному фонду Петербурга небрежность и тяжёлая спецтехника строителей, оценили в 3,4 миллиона рублей.
Приморский районный суд с оценкой прокуратуры согласился и удовлетворил требование в полном объеме. Контроль за возмещением средств бюджету Петербурга взяла на себя природоохранная прокуратура города.