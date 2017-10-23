На «перевооружение» предприятий Крыма в этом году выделили 50 млн рублей

«Мы работаем над техническим перевооружением наших предприятий и той программой, которая сейчас действует. Техническое отставание будет сокращаться. В прошлом году на субсидирование наших производств было выделено 150 миллионов рублей, в этом — 50 миллионов», — рассказал замминистра.

По его словам, в дальнейшем планируется продолжить оказывать поддержку крымским предприятиям. «Новая программа сейчас на стадии формирования. Цифры будут достойными, но до формирования бюджета говорить о них рано», — отметил Равич, уточнив, что программа будет работать до 2020 года.