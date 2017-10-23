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16:53 (мск), источник: РИА Крым

На «перевооружение» предприятий Крыма в этом году выделили 50 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, окт — РИА Новости Крым. Крымские предприятия в этом году получили 50 млн рублей на улучшение технической базы. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич.

Источник: РИА "Новости"

«Мы работаем над техническим перевооружением наших предприятий и той программой, которая сейчас действует. Техническое отставание будет сокращаться. В прошлом году на субсидирование наших производств было выделено 150 миллионов рублей, в этом — 50 миллионов», — рассказал замминистра.

По его словам, в дальнейшем планируется продолжить оказывать поддержку крымским предприятиям. «Новая программа сейчас на стадии формирования. Цифры будут достойными, но до формирования бюджета говорить о них рано», — отметил Равич, уточнив, что программа будет работать до 2020 года.

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