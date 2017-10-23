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15:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Специалисты Россельхознадзора начали проверять белорусских производителей томатов, яблок и грибов

Россельхознадзор с 22 октября начал проверки белорусских предприятий по хранению и производству томатов, яблок и грибов.

Проверки проходят совместно со специалистами главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Всего в рамках инспекций планируется посетить более 30 предприятий.

Как сообщалось ранее, целью инспекции будет сопоставление объемов производства с объемами поставок этой продукции на территорию России.

Необходимость такого сопоставления служба объясняет тем, что «по результатам анализа информации, предоставленной белорусской стороной, вызывают сомнения производственные показатели ряда предприятий, осуществляющих производство томатов закрытого грунта».

В службе не исключают, что под видом белорусской в Россию может ввозиться продукция из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

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