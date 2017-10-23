Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Отказ Ефремова ехать в Крым вызвал реакцию в Сети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
15:53 (мск), источник: Tengrinews

Мырзахметов прокомментировал подорожание картофеля

Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал ситуацию на рынке картофеля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам министра, на цену картофеля повлияло сразу несколько факторов.

«Во-первых, мы только собрали урожай. По оперативным данным, на сегодня собраны примерно 3,5 миллиона тонн картофеля. Это примерно на уровне прошлого года, даже где-то на 150 000 тонн больше, чем в прошлом году», — сказал Аскар Мырзахметов.

Он отметил, что свою роль в ситуации сыграл и экспорт картофеля в Узбекистан.

«В сентябре был экспорт в Узбекистан, примерно 800 000 тонн. Из-за этого цены поднялись, но сейчас такого экспорта нет и цены оптовиков упали. Если они продавали на тот момент по 95 тенге, то сейчас порядка 75−80 тенге. Несмотря на это в розницу продается по той цене, по которой продавалось на тот момент», — добавил министр.

Также Мырзахметов заявил, что повышение цены, на взгляд министерства, происходит из-за спекуляций.

«Мы считаем, что та цена которая имеется на картофель, это имеет чисто спекулятивные причины. меры будут приниматься. Потому что действующим законодательством предусмотрены механизмы по установлению предельных цен, то есть для этого местные исполнительные органы могут обратиться в Министерство национальной экономики и после этого по согласованию устанавливаются предельные цены», — заявил министр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мырзахметов прокомментировал подорожание картофеля
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Перечень жизненно важных лекарств расширили на 68 позиций
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь