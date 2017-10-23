Мырзахметов прокомментировал подорожание картофеля

Источник: Tengrinews

По словам министра, на цену картофеля повлияло сразу несколько факторов.

«Во-первых, мы только собрали урожай. По оперативным данным, на сегодня собраны примерно 3,5 миллиона тонн картофеля. Это примерно на уровне прошлого года, даже где-то на 150 000 тонн больше, чем в прошлом году», — сказал Аскар Мырзахметов.

Он отметил, что свою роль в ситуации сыграл и экспорт картофеля в Узбекистан.

«В сентябре был экспорт в Узбекистан, примерно 800 000 тонн. Из-за этого цены поднялись, но сейчас такого экспорта нет и цены оптовиков упали. Если они продавали на тот момент по 95 тенге, то сейчас порядка 75−80 тенге. Несмотря на это в розницу продается по той цене, по которой продавалось на тот момент», — добавил министр.

Также Мырзахметов заявил, что повышение цены, на взгляд министерства, происходит из-за спекуляций.