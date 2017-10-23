Мырзахметов прокомментировал подорожание картофеля
Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал ситуацию на рынке картофеля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов прокомментировал ситуацию на рынке картофеля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам министра, на цену картофеля повлияло сразу несколько факторов.
«Во-первых, мы только собрали урожай. По оперативным данным, на сегодня собраны примерно 3,5 миллиона тонн картофеля. Это примерно на уровне прошлого года, даже
Он отметил, что свою роль в ситуации сыграл и экспорт картофеля в Узбекистан.
«В сентябре был экспорт в Узбекистан, примерно 800 000 тонн.
Также Мырзахметов заявил, что повышение цены, на взгляд министерства, происходит
«Мы считаем, что та цена которая имеется на картофель, это имеет чисто спекулятивные причины. меры будут приниматься. Потому что действующим законодательством предусмотрены механизмы по установлению предельных цен, то есть для этого местные исполнительные органы могут обратиться в Министерство национальной экономики и после этого по согласованию устанавливаются предельные цены», — заявил министр.