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16:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Макаровский мост проверили на прочность

Десять загруженных грузовых машин стояли в течение всего дня.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге проверили на прочность Макаровский мост. В течение всего воскресенья, 22 октября, на отчасти демонтированном объекте простояли 10 грузовиков, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Макаровский мост прошел испытание. Машины стояли до девяти часов вечера выходного дня. В это время специалисты проверяли специально установленные на мост датчики, которые фиксировали показания по колебаниям и смещениям.

«Вначале самосвалы стояли, создавая статическую нагрузку, затем груженый транспорт перемещался по мосту, в то время как инженеры измеряли последствия от динамической нагрузки», — отметили в администрации города.

Сейчас специалисты одного из московских институтов обрабатывают данные. Результаты должны быть готовы в скором времени. Они позволят предоставить дальнейшую схему движения по путепроводу. Стоит отметить, что утром 24 октября на Макаровском мосту частично должно быть открыто движения для автотранспорта.

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