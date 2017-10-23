Макаровский мост проверили на прочность

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге проверили на прочность Макаровский мост. В течение всего воскресенья, 22 октября, на отчасти демонтированном объекте простояли 10 грузовиков, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Макаровский мост прошел испытание. Машины стояли до девяти часов вечера выходного дня. В это время специалисты проверяли специально установленные на мост датчики, которые фиксировали показания по колебаниям и смещениям.

«Вначале самосвалы стояли, создавая статическую нагрузку, затем груженый транспорт перемещался по мосту, в то время как инженеры измеряли последствия от динамической нагрузки», — отметили в администрации города.