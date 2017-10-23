Макаровский мост проверили на прочность
Десять загруженных грузовых машин стояли в течение всего дня.
Десять загруженных грузовых машин стояли в течение всего дня.
В Екатеринбурге проверили на прочность Макаровский мост. В течение всего воскресенья, 22 октября, на отчасти демонтированном объекте простояли 10 грузовиков, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на
Макаровский мост прошел испытание. Машины стояли до девяти часов вечера выходного дня. В это время специалисты проверяли специально установленные на мост датчики, которые фиксировали показания по колебаниям и смещениям.
«Вначале самосвалы стояли, создавая статическую нагрузку, затем груженый транспорт перемещался по мосту, в то время как инженеры измеряли последствия от динамической нагрузки», — отметили в администрации города.
Сейчас специалисты одного из московских институтов обрабатывают данные. Результаты должны быть готовы в скором времени. Они позволят предоставить дальнейшую схему движения по путепроводу. Стоит отметить, что утром 24 октября на Макаровском мосту частично должно быть открыто движения для автотранспорта.