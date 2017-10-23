Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Путин рассказал о технологии «страшнее ядерной бомбы»
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
Американский миллиардер начал кампанию по импичменту Трампа
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
16:09 (мск), источник: АиФ Омск

Омский Роспотребнадзор забраковал 71 партию некачественных овощей и фруктов

В дыне специалисты обнаружили нитраты, а в моркови — яйца гельминтов.

Омский Роспотребнадзор забраковал 71 партию некачественных овощей и фруктов общим объёмом 368 кг за 9 месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили 547 предприятий (розничной торговли, общепита, тепличные хозяйства, детские образовательные учреждения). В том числе 374 проверки прошли с применением лабораторного контроля.

Нарушения были выявлены на 42 объектах, в том числе в двух детских садах и одном санатории. Организации хранили и продавали продукцию с истёкшим сроком годности, не соблюдали условия хранения, хранили в б/у таре. У них не было сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, на которых также не всегда была полная и достоверная информация. Кроме того, в сопроводительных документах не было информации о пестицидах, применяемых при производстве.

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали 490 проб овощей. В одной пробе дыни «колхозницы» урожая этого года было превышено содержание нитратов. Также в одной пробе прошлогодней моркови омского производства нашли яйца гельминтов.

Всего было составлено 38 протоколов. К административной ответственности на общую сумму 372 тыс. руб. привлекли два юрлица, 13 индивидуальных предпринимателей, 19 должностных лиц и четырёх физлиц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Яд в доме. Как защитить ребёнка от отравления?
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь