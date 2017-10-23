Омский Роспотребнадзор забраковал 71 партию некачественных овощей и фруктов
В дыне специалисты обнаружили нитраты, а в моркови — яйца гельминтов.
В дыне специалисты обнаружили нитраты, а в моркови — яйца гельминтов.
Омский Роспотребнадзор забраковал 71 партию некачественных овощей и фруктов общим объёмом 368 кг за 9 месяцев 2017 года, сообщает
Специалисты проверили 547 предприятий (розничной торговли, общепита, тепличные хозяйства, детские образовательные учреждения). В том числе 374 проверки прошли с применением лабораторного контроля.
Нарушения были выявлены на 42 объектах, в том числе в двух детских садах и одном санатории. Организации хранили и продавали продукцию с истёкшим сроком годности, не соблюдали условия хранения, хранили в б/у таре. У них не было сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, на которых также не всегда была полная и достоверная информация. Кроме того, в сопроводительных документах не было информации о пестицидах, применяемых при производстве.
Сотрудники Роспотребнадзора исследовали 490 проб овощей. В одной пробе дыни «колхозницы» урожая этого года было превышено содержание нитратов. Также в одной пробе прошлогодней моркови омского производства нашли яйца гельминтов.
Всего было составлено 38 протоколов. К административной ответственности на общую сумму 372 тыс. руб. привлекли два юрлица, 13 индивидуальных предпринимателей, 19 должностных лиц и четырёх физлиц.