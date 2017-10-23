Омский Роспотребнадзор забраковал 71 партию некачественных овощей и фруктов

Нарушения были выявлены на 42 объектах, в том числе в двух детских садах и одном санатории. Организации хранили и продавали продукцию с истёкшим сроком годности, не соблюдали условия хранения, хранили в б/у таре. У них не было сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, на которых также не всегда была полная и достоверная информация. Кроме того, в сопроводительных документах не было информации о пестицидах, применяемых при производстве.