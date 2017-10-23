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16:30 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе планируют увеличить протяженность дорог в 1,5 раза

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя планирует решить транспортные проблемы города за счет увеличения протяженности дорожной сети со 171 км до 248 км.

Источник: РИА "Новости"

Об этом во время аппаратного совещания в правительстве города рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко.

По словам Моложавенко, пропускная способность магистралей Севастополя значительно ниже нормативной плотности улично-дорожной сети, и значительно уступает по этому показателю Москве и Санкт-Петербургу. При этом за последние три года количество автомобилей в городе выросло на 30%.

«Если обратиться к цифрам, то в 70 годы прошлого века в Севастополе было порядка 80 автомобилей на тысячу жителей, в 90-е годы — это 200 автомобилей. На сегодняшний момент ориентировочно 350 автомобилей на тысячу жителей. В целом по России на 2016 год — 288 автомобилей на тысячу граждан. В рамках реализации генерального плана ожидается, что уровень автомобилизации Севастополя дойдет до 500 автомобилей на тысячу жителей», — отметил он.

Для решения транспортных проблем Севастополя предложено увеличить протяженность дорожной сети в 1,5 раза. «При реализации данных мероприятий мы придем к минимально допустимой плотности улично-дорожной сети в Севастополе», — подчеркнул директор департамента архитектуры и градостроительства.

Разработанные проект прохождения новых дорог и расширения существующих магистралей затрагивает многие земельные участки, поэтому возникают риски негативной реакции жителей города на документ. Губернатор города Дмитрий Овсянников призвал во время работы над проектом, который определит будущее Севастополя по развитию уличной дорожной сети, избежать ошибок, допущенных при разработке проекта генерального плана.

«Этот процесс не менее сложный, чем публичное рассмотрение проекта генерального плана. Поэтому принято решение более качественно обсуждать документ. Возникнут ситуации, когда есть неоформленные земельные участки или самохазваты. На сегодняшний день, по данным кадастра, есть уже более 2 тыс участков, которые необходимо корректировать»
Овсянников

В свою очередь Моложавенко пояснил, что власти будут изымать незаконную землю, а если дорога будет проходить по участкам с «чистыми» документами, собственникам будут выплачивать компенсацию.

Проект карты новых дорог будет вынесен на обсуждение общественности Севастополя 15 декабря этого года.

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