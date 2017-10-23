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17:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация намерена прокредитоваться на 2,3 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода намерена прокредитоваться на 2,3 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 23 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, администрация объявила пять аукционов на право оказания городу финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий с общим лимитом задолженности в 2,3 млрд рублей. Максимальная стоимость всех пяти кредитов указана в размере 212 млн 750 тысяч рублей. Средства необходимы для погашения дефицита бюджета и муниципальных долговых обязательств.

Торги назначены на 13 ноября.

Напомним, муниципальный долг Нижнего Новгорода по данным на 1 октября 2017 года составляет 7,99 млрд рублей. Дефицит городского бюджета — 3 млрд рублей.

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