Нижегородская администрация намерена прокредитоваться на 2,3 млрд рублей

Согласно информации, администрация объявила пять аукционов на право оказания городу финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий с общим лимитом задолженности в 2,3 млрд рублей. Максимальная стоимость всех пяти кредитов указана в размере 212 млн 750 тысяч рублей. Средства необходимы для погашения дефицита бюджета и муниципальных долговых обязательств.