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17:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Стратегия Казани-2030 вышла в финал общероссийского конкурса городских стратегий

Победитель определится 15—16 ноября в Екатеринбурге.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 23 октября). Стратегия социально-экономического развития Казани до 2030 года прошла в финал конкурса городских стратегий. Победитель определится 15—16 ноября в Екатеринбурге в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей».

Полуфинал конкурса городских стратегий состоялся 23 октября в Санкт-Петербурге в рамках проведения XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации». Стратегию Казани-2030 презентовал заместитель руководителя Исполнительного комитета Ильдар Шакиров, который принимал непосредственное участие в разработке документа в 2016 году, сообщили в Комитете экономического развития.

Стоит отметить, что конкурс проводится в целях совершенствования применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне городского округа.

Организаторами конкурса являются Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО), администрация Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

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