Стратегия Казани-2030 вышла в финал общероссийского конкурса городских стратегий
Победитель определится
Победитель определится
(Город Казань KZN.RU, 23 октября). Стратегия
Полуфинал конкурса городских стратегий состоялся 23 октября в
Стоит отметить, что конкурс проводится в целях совершенствования применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений
Организаторами конкурса являются Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО), администрация Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».