Волгоградская область достигла высокой урожайности
В Волгоградской области подводят итоги сельхозсезона. Этой теме 23 октября было посвящено рабочее совещание, которое в Волгограде провел глава региона.
В Волгоградской области подводят итоги сельхозсезона. Этой теме 23 октября было посвящено рабочее совещание, которое в Волгограде провел глава региона.
Уборка урожая в регионе практически завершена — обработано 90% всех площадей. Результаты, по словам специалистов, рекордные: волгоградские аграрии намолотили более 5,5 миллионов тонн при средней урожайности по области около 27 центнеров с гектара. На сегодняшний день завершен сев озимых на площади почти в 1,5 миллиона гектаров под урожай следующего года.
Андрей Бочаров подчеркнул, что сейчас не время расслабляться, в регионе особое внимание нужно уделить развитию мелиорации, переработке, реализации местной продукции, а также увеличению площадей хранения. И как отметил Андрей Бочаров, финансирование по этим направлениям планируется оставить на уровне этого года.