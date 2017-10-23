Волгоградская область достигла высокой урожайности

Уборка урожая в регионе практически завершена — обработано 90% всех площадей. Результаты, по словам специалистов, рекордные: волгоградские аграрии намолотили более 5,5 миллионов тонн при средней урожайности по области около 27 центнеров с гектара. На сегодняшний день завершен сев озимых на площади почти в 1,5 миллиона гектаров под урожай следующего года.