Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Секс сокращает жизнь
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
17:39 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградская область достигла высокой урожайности

В Волгоградской области подводят итоги сельхозсезона. Этой теме 23 октября было посвящено рабочее совещание, которое в Волгограде провел глава региона.

Уборка урожая в регионе практически завершена — обработано 90% всех площадей. Результаты, по словам специалистов, рекордные: волгоградские аграрии намолотили более 5,5 миллионов тонн при средней урожайности по области около 27 центнеров с гектара. На сегодняшний день завершен сев озимых на площади почти в 1,5 миллиона гектаров под урожай следующего года.

Андрей Бочаров подчеркнул, что сейчас не время расслабляться, в регионе особое внимание нужно уделить развитию мелиорации, переработке, реализации местной продукции, а также увеличению площадей хранения. И как отметил Андрей Бочаров, финансирование по этим направлениям планируется оставить на уровне этого года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Полиция опубликовала видео допроса напавшего на Фельгенгауэр
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Совет по науке раскритиковал решение комиссии по Мединскому
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
В горах Монголии погибли 10 альпинистов, 7 пропали без вести
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь