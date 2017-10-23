Минпромторг РФ создаст «зеленый коридор» для хлопка из Узбекситана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Создание «зеленого коридора» для текстильной продукции из Узбекистана позволит увеличить долю легальных поставок в Россию, заявил в понедельник начальник департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли РФ Евгений Рыжов.

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«Мы хотим за счет “зеленого коридора” снизить уровень серого и черного импорта (из Узбекистана — ред.) в Российскую Федерацию. Это цифра существенна в нашем обороте текстильными товарами», — заявил Рыжов, выступая в рамках пленарного заседания Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC), открывшегося в Ташкенте.

Рыжов сообщил, что в рамках создаваемого механизма планируется упростить прохождение таможенных процедур, а также складскую логистику. По его оценке, текстильный хаб, где будут концентрироваться поставки продукции из Узбекистана, расположится в Иваново, который остается центром текстильной отрасли в РФ, пишет РИА Новости.

Рыжов отметил, что за последние два года на фоне роста объемов также изменилась структура поставок текстильной продукции из Узбекистана в РФ. «Уже не никто не говорит о поставке хлопка-волокна, уже речь идет в большей степени о готовых изделиях высочайшего качества, о пряже, тканях», — добавил представитель Минпромторга.