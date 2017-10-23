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20:59 (мск), источник: Ведомости

В России заработал фонд защиты дольщиков

Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме публично-правовой компании.

Источник: РИА "Новости"

Теперь все строительные компании, начинающие новые жилые проекты, должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, сообщили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

В случае банкротства строительной компании за счет средств фонда будет выплачиваться возмещение дольщикам либо финансироваться достройка дома.

Счет фонда для приема взносов от строительных компаний открыт в АКБ «Российский капитал».

Ранее премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем фонда гендиректора АИЖК Александра Плутника.

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