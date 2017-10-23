В России заработал фонд защиты дольщиков
Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме
Фонд защиты прав дольщиков официально был зарегистрирован 20 октября в форме
Теперь все строительные компании, начинающие новые жилые проекты, должны будут отчислять в фонд 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве, сообщили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Счет фонда для приема взносов от строительных компаний открыт в АКБ «Российский капитал».
Ранее премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем фонда гендиректора АИЖК Александра Плутника.