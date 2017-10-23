Алиханов оставляет за собой руководство Особой экономической зоной
Подготовлен соответствующий проект указа.
Подготовлен соответствующий проект указа.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен оставить за собой руководство Особой экономической зоной. Соответствующий проект указа разработан региональным минпромом и размещен на сайте областного правительства, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Установить, что исполнение обязанностей руководителя администрации Особой экономической зоны в Калининградской области оставляю за собой», — говорится в проекте документа. Указ вступит в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие
с 29 сентября 2017 года, отмечается в нём.
Отметим, что Алиханов исполняет обязанности руководителя администрации ОЭЗ с декабря 2015 года. С 2013 по 2015 годы обязанности руководителя администрации ОЭЗ исполнял
В полномочия администрации ОЭЗ входит работа с действующими и потенциальными резидентами особой зоны.
Напомним, по данным министра промышленной политике Дмитрия Кускова, в настоящее время в Калининградской области зарегистрирован 141 резидент ОЭЗ, две трети проектов составляют обрабатывающие производства. Общая сумма заявленных инвестиций — более 100 млрд рублей. Резиденты в 2016 году заплатили в бюджеты всех уровней 35 млрд рублей, сумма выпадающих доходов областного бюджета составила 6,8 млрд рублей.