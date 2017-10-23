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17:35 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов оставляет за собой руководство Особой экономической зоной

Подготовлен соответствующий проект указа.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен оставить за собой руководство Особой экономической зоной. Соответствующий проект указа разработан региональным минпромом и размещен на сайте областного правительства, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Установить, что исполнение обязанностей руководителя администрации Особой экономической зоны в Калининградской области оставляю за собой», — говорится в проекте документа. Указ вступит в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие
с 29 сентября 2017 года, отмечается в нём.

Отметим, что Алиханов исполняет обязанности руководителя администрации ОЭЗ с декабря 2015 года. С 2013 по 2015 годы обязанности руководителя администрации ОЭЗ исполнял экс-министр промышленности Дмитрий Чемакин.

В полномочия администрации ОЭЗ входит работа с действующими и потенциальными резидентами особой зоны.

Напомним, по данным министра промышленной политике Дмитрия Кускова, в настоящее время в Калининградской области зарегистрирован 141 резидент ОЭЗ, две трети проектов составляют обрабатывающие производства. Общая сумма заявленных инвестиций — более 100 млрд рублей. Резиденты в 2016 году заплатили в бюджеты всех уровней 35 млрд рублей, сумма выпадающих доходов областного бюджета составила 6,8 млрд рублей.

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