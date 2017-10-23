Алиханов оставляет за собой руководство Особой экономической зоной

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен оставить за собой руководство Особой экономической зоной. Соответствующий проект указа разработан региональным минпромом и размещен на сайте областного правительства, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Установить, что исполнение обязанностей руководителя администрации Особой экономической зоны в Калининградской области оставляю за собой», — говорится в проекте документа. Указ вступит в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие

с 29 сентября 2017 года, отмечается в нём.

Отметим, что Алиханов исполняет обязанности руководителя администрации ОЭЗ с декабря 2015 года. С 2013 по 2015 годы обязанности руководителя администрации ОЭЗ исполнял экс-министр промышленности Дмитрий Чемакин.

В полномочия администрации ОЭЗ входит работа с действующими и потенциальными резидентами особой зоны.