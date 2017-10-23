Вертолеты Ми-8 будут собирать в Казахстане

Источник: Kapital.kz

«Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»), АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и АО «Авиаремонтный завод № 405» (Казахстан) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает проработку возможности крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в Казахстане и организацию системы поддержки жизненного цикла вертолетов, а также поставку 45 вертолетокомплектов до 2025 года», — заявил сотрудник пресс-службы.

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По его словам, до конца года стороны планируют подписать контракт на поставку первых трех машинокомплектов, а в начале следующего года заключить договор о поэтапной поставке всего объема поставляемых комплектующих.

«Наши партнеры из Казахстана обратились к нам с инициативой наладить сборочное производство вертолетов на своей территории в течение 2017−2025 годов. На данном этапе мы договорились рассмотреть эту возможность, в том числе модифицировать вертолет под требования заказчика», — процитировали в пресс-службе слова гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

В пресс-службе добавили, что проект открытия сборочного производства в Казахстане предполагает дальнейшее развитие системы логистической поддержки жизненного цикла вертолетов, обучение инженерно-технического персонала, а также сертификацию сборочного производства АО «АРЗ № 405» в соответствии с законодательством Казахстана.

Ми-8АМТ — современная модификация вертолета Ми-8 с улучшенной силовой установкой, ВСУ и редуктором Вр-14. На вертолете также установлены усиленная трансмиссия, модернизированный автомат перекоса, выполнена доработка под применение внешней подвески, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.