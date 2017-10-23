Региональные власти рассчитывают на 120 тысяч туристов во время ЧМ-2018 в Калининграде
Гости могут столкнуться с нехваткой мест в гостиницах.
Гости могут столкнуться с нехваткой мест в гостиницах.
Региональные власти рассчитывают, что за время чемпионата мира по футболу Калининград посетят 120 тысяч человек. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время
Мы рассчитываем, что 120 тысяч человек приедет к нам в течение всего месяца. Мы брали статистику Кубка конфедераций, в том числе топовые матчи, даже делали поправку на то, что это
По данным министерства, в Калининградской области действуют 222 гостиницы на шесть тысяч номеров. В совокупности они способны принять 11,5 тысяч человек. Однако статистика не учитывает многие средства размещения, такие как турбазы, кемпинги, лагеря и аренду квартир.
Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.