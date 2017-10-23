Региональные власти рассчитывают на 120 тысяч туристов во время ЧМ-2018 в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Региональные власти рассчитывают, что за время чемпионата мира по футболу Калининград посетят 120 тысяч человек. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время пресс-конференции в понедельник, 23 октября.

Мы рассчитываем, что 120 тысяч человек приедет к нам в течение всего месяца. Мы брали статистику Кубка конфедераций, в том числе топовые матчи, даже делали поправку на то, что это всё-таки чемпионат мира. Однако не все эти туристы будут жить в Калининграде: многие приедут на игру и тут же уедут, — сказал Ермак.

По данным министерства, в Калининградской области действуют 222 гостиницы на шесть тысяч номеров. В совокупности они способны принять 11,5 тысяч человек. Однако статистика не учитывает многие средства размещения, такие как турбазы, кемпинги, лагеря и аренду квартир.