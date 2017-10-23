В Казахстане предложили создать аграрный банк

Источник: Kapital.kz

Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил председатель Комитета палаты по аграрным вопросам Сапархан Омаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Так, по мнению депутата обладание всеми необходимыми для сельского хозяйства ресурсами уже не является гарантом успешности. Лидирующие позиции на рынке занимают страны, сумевшие провести грамотную политику по модернизации своего агропромышленного комплекса.

«Да, мы начали уделять серьезное внимание вопросам кормопроизводства, отгонного овцеводства и поддержке отечественного машиностроения. Но успешная реализация таких планов требует решения хронических проблем, таких как низкая доступность финансирования, недостаточно развитые институты господдержки, отсутствие эффективных инструментов распространения знаний и информации, наличие неиспользуемого потенциала сельхозугодий, неэффективное использование трудовых ресурсов и недостаточный уровень комфортности проживания в сельской местности», — прокомментировал спикер.

По словам Сапархана Омарова, в РК сложилась такая практика, когда принимаемые агропродовольственные программы, выделяемые субсидии и дотации не всегда приводят к первоначальной цели. Не способствует стабильности и часто вносимые корректировки в действующую программу развития АПК, как в ее содержательную часть, так и ресурсное обеспечение.

«Зачастую господдержка предоставляется по принципу “закрытых глаз”, отсутствует профессиональный, объективный и исчерпывающий анализ на основе утвержденных единых стандартов и критериев. Нет и налаженной системы контроля за использованием выделенных средств. Согласно отчету Счетного комитета, при распределении субсидий по регионам не учитывается сельскохозяйственный потенциал областей. Определенные проекты, получившие инвестиционную субсидию не выходили на запланированные проектные мощности или более того — не были введены в эксплуатацию. Поэтому нам и предлагается выделение субсидий увязать с Картой реализации сельхозпроизводства. В идеале же субсидии должны получать только те аграрии, которые имеют четкий план развития, достигнутые результаты и застраховавшие свои риски», — констатировал депутат.

Он подчеркнул, что проблему низкой доступности финансирования субъектов АПК условно можно разделить на две составляющие — во-первых, это получение кредитов, а, во-вторых — это сбыт продукции по справедливым ценам.

Сапархан Омаров признал, что одним из ключевых вызовов для казахстанских аграриев является снижение объемов финансирования субъектов АПК банковским сектором. При этом доступность финансирования снижается как количественно, так и качественно.

Так доля сельского хозяйства в ежегодном объеме выдачи банковских кредитов упала с 7,5% в 2011 году до 2,5% в 2016. Снижение активности банков в сельском хозяйстве частично компенсирует холдинг «КазАгро», осуществляющий фондирование банков второго уровня для последующего кредитования субъектов АПК: например, в 2014 году на 20 млрд тенге, в 2015 году — на 44 млрд тенге, в 2016 году — на 33 млрд тенге и в 2017 году — на 30 млрд тенге.

«То есть, налицо рост квазигосударственного финансирования отрасли, изначально источником которой является государственный бюджет. В мировой практике решением вопроса занимаются специализированные Аграрные банки, система кооперативных банков, банков в форме государственно-частного партнерства. Возможно пришло время и для Казахстана применить многоуровневую систему сельскохозяйственного кредитования, включающую в себя создание специализированного Аграрного банка и формирование на базе кредитных товариществ кооперативных финансовых союзов. А также развитие микрофинансовых организаций, кредитующих сельское население на потребительские и другие цели — кредитование на основе кластерных подходов с использованием в качестве финансового рычага потребителей сельхозпродукции, таких как предприятия переработки, торговли, трейдеры и экспортеры. Или предприятий, осуществляющих форвардный закуп сельхозпродукции у отечественных товаропроизводителей по фиксированным ценам», — рассказал Сапархан Омаров.

Он пояснил, что многоуровневое финансирование требует также развития институтов хеджирования сельскохозяйственных рисков и системы развития кредитных гарантий, что приведет к повышению доверия коммерческих банков к аграрному сектору, в частности в вопросах кредитования малого и среднего бизнеса АПК.

Требует решения вопрос и наличия посредников между государством и сельхозтоваропроизводителями при выделении удешевленных кредитов из республиканского бюджета. Здесь необходим отход от традиционной схемы «государственный бюджет — институты развития — банки второго уровня — заемщик». Еще одним важным аспектом является обеспечение реализации сельхозпродукции по справедливым ценам.

«Думаю, что развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ) только в областных центрах не в полной мере решит эту проблему. ОРЦ не могут функционировать единолично, потребуется создание сети ОРЦ по всей республике, доходя до районного уровня. Для этого нужны немалые средства. Попытка организации ОРЦ для продажи сельхозпродукции предпринимались неоднократно, но ни одна из них не была доведена до своего логического завершения из-за дороговизны проекта, несогласованности региональных позиций, отсутствию заинтересованности соответствующих министерств», — поставил диагноз Сапархан Омаров.

По мнению депутата, вопрос нужно решать через организацию правильно выстроенной и эффективно работающей товаропроводящей системы. Нужна четко налаженная заготовительная система и продуманная экспортная политика. В первую очередь, нужен мозговой центр, центр логистики и торговли, задачей которого является создание единой базы всей сельхозпродукции, производимой в стране — отслеживание конъюнктуры рынка, мониторинг ценообразования, информирования участников рынка о текущем и историческом состоянии рынка, подготовка рекомендаций по производству того или иного вида продукции. Наконец, формирование оптовых партий сельхозпродукции и поиск покупателей.

Мажилисмен убежден, что в качестве региональных представительств такого центра можно использовать потенциал уже имеющихся ОРЦ, коммунальных рынков, социально-предпринимательских корпораций, хранилищ и складов частного бизнеса.

«Нужно искать и другие альтернативные пути. К примеру, во всем мире практикуется создание фермерских хабов, предусматривающих хранение, переработку и реализацию фермерской продукции. Это можно решить через аренду коммунальных рынков по льготной цене или госдотации аренды мест в коммерческих рынках. Кроме того, следует выделять сельхозкооперативам участки для строительства кооперативных ярмарок и рынков», — предложил Сапархан Омаров.

Наконец, он выделил еще один вызов, стоящий перед АПК. Это отсутствие адекватной системы передачи знаний и трансфера технологий. Да, в настоящее время делаются попытки воссоздания информационно-консалтинговой системы НПП, Минсельхоз и Аграрный институт тоже создают свои системы. Но практика показывает, что между ними нет взаимодействия.