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13:33 (мск), источник: Интерфакс

Ввод жилья в Нижегородской области за 9 месяцев вырос на 9,7%

Ввод жилья в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года составил 876,4 тыс. кв. м, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Источник: Reuters

Так, за 9 месяцев текущего года предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 3,892 тыс. жилых дома на 12,623 тыс. квартир. Общая площадь введенных в действие жилых домов в городской местности составила 536,9 тыс. кв. м (рост на 11,1%), или 61,3% от общего ввода жилья в целом по области.

В том числе в Нижнем Новгороде введено 268,3 тыс. кв. м (снижение на 4%) и 30,6% от общего ввода жилья по области. Населением региона за счет собственных и заемных средств в январе-сентябре 2017 года построило 3,61 тыс. домов общей площадью 475,3 тыс. кв. м (рост на 6,6%), или 52,2% от общего объема введенного жилья.

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