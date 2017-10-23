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21:10 (мск), источник: Sputnik

В сфере цветных металлов в Узбекистане появился монополист

Основные функции производства на предприятии «Узвторцветмет» — сбор лома и отходов цветных металлов, а также их переработка.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Как следует из постановления Кабинета Министров от 18 октября, АО «Узвторцветмет» объявлено в Узбекистане монопольным заготовителем цветных металлов.

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Его основными задачами, в частности, определены организация эффективной системы и приема лома и отходов цветных металлов в Узбекистане и путем заключения фьючерсных контрактов с юридическими лицами, имеющим регулярное образование лома отходов цветных металлов.

На «Узвторцветмет» также возложена ответственность за стимулирование расчетов за сданный юридическими и физическими лицами лом и отходы цветных металлов по стимулирующей цене, говорится в документе.

Правительственным постановлением установлено, что лом и отходов цветных металлов, организаций, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту всех видов электродвигателей, трансформаторов и автотранспортных средств, электробытовой техники, сдаются монополисту в обязательном порядке.

Основными функциями столичного производства является сбор лома и отходов цветных металлов, первичная обработка (сортировка, резка, разделка) и переработка лома цветных металлов, а также сбор и переработка отработанных и старых свинцово-кислотных аккумуляторов.

Предприятие производит марочные сплавы алюминия, сплавы на медной основе (бронза и латунь), цинка и свинца, изделия из сплавов алюминия, из сплавов бронзы и латуни, производит товары народного потребления из пищевого алюминия, организовало кооперированное производство и реализацию медной катанки и медных катодов, аккумуляторов.

Продукция АО ИИ «ТАШРАНГМЕТЗАВОД», по данным сайта предприятия, экспортируется почти в 20 стран мира.

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