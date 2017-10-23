Узнать свою кредитную историю белорусы могут в режиме онлайн
Теперь каждый клиент всех белорусских банков может узнать, дадут ли ему кредит, без посещения отделений Нацбанка.
Теперь каждый клиент всех белорусских банков может узнать, дадут ли ему кредит, без посещения отделений Нацбанка.
МИНСК, 23 окт — Sputnik. Услуга по предоставлению кредитной истории в режиме онлайн появилась в результате последовательного расширения функционала
Регистрация в МСИ позволяет пройти идентификацию на портале Кредитного регистра для получения личного кредитного отчета. Регистрация в МСИ происходит через АИС «Расчет» (ЕРИП) без взимания платы. В соответствии с законодательством личный кредитный отчет предоставляется клиенту бесплатно один раз в течение календарного года и неограниченное количество раз за вознаграждение.
Кредитный отчет в электронном виде даст пользователям возможность избежать физического присутствия в структурных подразделениях Нацбанка, что особенно актуально для жителей регионов. Кроме того, это позволит удешевить процесс получения повторного отчета в течение года: стоимость отчета в электронном виде значительно ниже, чем цена отчета на бумажном носителе.
Кредитный регистр Нацбанка формирует и хранит кредитные истории всех клиентов банковских учреждений. Пользователи кредитной истории (банки, МФО, лизинговые организации) получают доступ к этим сведениям в виде кредитного отчета только на основании согласия заемщика. Кредитный отчет позволяет банкам оценить платежную дисциплину клиента, а потенциальному кредитополучателю — объективно оценить свои шансы на получение кредита. Ежегодно за личным кредитным отчетом в Кредитный регистр обращаются около 6 тысяч жителей Беларуси.