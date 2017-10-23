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22:29 (мск), источник: Sputnik.by

Узнать свою кредитную историю белорусы могут в режиме онлайн

Теперь каждый клиент всех белорусских банков может узнать, дадут ли ему кредит, без посещения отделений Нацбанка.

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Услуга по предоставлению кредитной истории в режиме онлайн появилась в результате последовательного расширения функционала веб-портала Кредитного регистра и его взаимодействия с Межбанковской системой идентификации (МСИ), сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

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Регистрация в МСИ позволяет пройти идентификацию на портале Кредитного регистра для получения личного кредитного отчета. Регистрация в МСИ происходит через АИС «Расчет» (ЕРИП) без взимания платы. В соответствии с законодательством личный кредитный отчет предоставляется клиенту бесплатно один раз в течение календарного года и неограниченное количество раз за вознаграждение.

Кредитный отчет в электронном виде даст пользователям возможность избежать физического присутствия в структурных подразделениях Нацбанка, что особенно актуально для жителей регионов. Кроме того, это позволит удешевить процесс получения повторного отчета в течение года: стоимость отчета в электронном виде значительно ниже, чем цена отчета на бумажном носителе.

Кредитный регистр Нацбанка формирует и хранит кредитные истории всех клиентов банковских учреждений. Пользователи кредитной истории (банки, МФО, лизинговые организации) получают доступ к этим сведениям в виде кредитного отчета только на основании согласия заемщика. Кредитный отчет позволяет банкам оценить платежную дисциплину клиента, а потенциальному кредитополучателю — объективно оценить свои шансы на получение кредита. Ежегодно за личным кредитным отчетом в Кредитный регистр обращаются около 6 тысяч жителей Беларуси.

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