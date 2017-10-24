Власти Воронежской области возьмут кредиты на 5,3 млрд рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Департамент финансов Воронежской области объявил четыре аукциона на заключение госконтрактов по предоставлению кредитов на общую сумму 5,3 млрд рублей. Документы появились на сайте госзакупок в пятницу, 23 октября.

Деньги потратят на финансирование дефицита облбюджета и погашение долга области. Победитель тендера на открытие кредитной линии на 1,28 млрд рублей получит за услуги 326,7 млн рублей. Исполнитель, предоставивший кредит в 2 млрд рублей, получит 510 млн рублей. Власти также объявили два тендера на открытие кредитных линий на 1 млрд рублей каждая. Подрядчики получат по 255 млн рублей.