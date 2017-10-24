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09:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области возьмут кредиты на 5,3 млрд рублей

Деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение долга.

Источник: РИА "Воронеж"

Департамент финансов Воронежской области объявил четыре аукциона на заключение госконтрактов по предоставлению кредитов на общую сумму 5,3 млрд рублей. Документы появились на сайте госзакупок в пятницу, 23 октября.

Деньги потратят на финансирование дефицита облбюджета и погашение долга области. Победитель тендера на открытие кредитной линии на 1,28 млрд рублей получит за услуги 326,7 млн рублей. Исполнитель, предоставивший кредит в 2 млрд рублей, получит 510 млн рублей. Власти также объявили два тендера на открытие кредитных линий на 1 млрд рублей каждая. Подрядчики получат по 255 млн рублей.

Подать заявки на участие можно будет до 10 ноября 2017 года. Аукцион в электронной форме пройдет 13 ноября.

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