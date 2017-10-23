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21:36 (мск), источник: РИА Новости

Татарстан рассчитывает на расширение сотрудничества с американским бизнесом

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Татарстан имеет богатый опыт взаимодействия с американским бизнесом и надеется на расширение двустороннего сотрудничества, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: РИА Новости

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится с двухдневным визитом в США. В понедельник в Хьюстоне прошел деловой форум «Техас — Татарстан», в рамках которого состоялась презентация промышленного потенциала республики.

«Ожидаем, что в ходе этого визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах. Несмотря на непростую политическую обстановку, считаем, что отношения между Россией и США могут оставаться конструктивными. Международный политический климат нормализуется. И задача региональных правительств — продолжать диалог и давать правильные сигналы бизнесу. Надеемся, нынешний визит придаст новую динамику развитию сотрудничества республики с компаниями вашей страны», — приводит слова Минниханова на форуме его пресс-служба.

По его словам, у Татарстана богатый опыт взаимодействия с американскими компаниями, и республика заинтересована в привлечении американского бизнеса и капитала, расширении взаимовыгодных связей.

«Возможности для совместной деятельности, в первую очередь, в области экономики, огромные. Пока мы не используем их в полной мере. Есть большой потенциал для развития связей с американскими компаниями в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, авиастроение, производство автомобилей и компонентов к ним, IT и другие высокие технологии, энергосбережение, строительство и инфраструктурные проекты, медицина и фармацевтика, сфера АПК», — отметил президент Татарстана.

Минниханов пригласил американских инвесторов к работе на промышленных и инновационных площадках республики, подчеркнув созданные там хорошие возможности для иностранного бизнеса.

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