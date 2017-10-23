Рустам Минниханов предложил компании Emerson презентовать свои проекты в Татарстане

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в крупнейший город американского штата Техас Хьюстон встретился с генеральным директором компании ООО «Эмерсон» (Emerson) в России Николаем Шестаковым.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Николай Шестаков вкратце рассказал об истории компании, основанной в 1890 году. Представительство в России было создано в 1992 году, а в 2004-м американская фирма стала соучредителем и стратегическим партнером промышленной группы «Метран» (Челябинск). Сейчас в РФ действуют 38 региональных офисов компании и 15 сервисных центров.

В Татарстане оборудование компании «Эмерсон» используется на таких предприятиях, как «Татнефть», «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК» и ряде других. В ходе встречи было отмечено, что компания готова более плотно сотрудничать с предприятиями Татарстана по многим направлениям. Так, для «Татнефти» это может быть расширение добычи высоковязкой нефти, для «ТАНЕКО» — производство ароматических углеродов и так далее.

Кроме того, Шестаков рассказал о подписании меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере развития, оптимизации процессов нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтехимии между компанией «Эмерсон» и ПАО «Татнефть». Документ предполагает широкие возможности реализации совместных инновационных проектов, способствующих повышению производственной эффективности татарстанской компании на базе технологических решений компании американской.

Рустам Минниханов в свою очередь пригласил специалистов компании «Эмерсон» выступить с презентацией их инновационных и актуальных проектов на одном из заседаний совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». По его мнению, это позволит руководителям предприятий ознакомиться с предложениями компании и предметно работать по выбранным направлениям.