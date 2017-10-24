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03:06 (мск), источник: Восток Медиа

На Комсомольской птицефабрике станет ещё больше куриных яиц

На предприятии запустили новый цех на 77 тысяч несушек.

На птицефабрике «Комсомольская» начал работу современный цех на 77 тысяч несушек. Новое оборудование позволило автоматизировать все главные процессы и увеличить объёмы производства.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, каждый год на птицефабрике производят около 100 миллионов яиц. В 2015 году в эксплуатацию ввели производственный корпус. Тогда это расширение позволило увеличить объём выпускаемой продукции на 34%. Новый цех позволит поднять эти показатели ещё выше, а также сократит расходы предприятия: там наладили автоматический процесс кормления и сбора яиц.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за свою продукцию птицефабрика «Комсомольская» в этом году получила право использовать эмблему местных производителей — логотип «Наш выбор 27». В день предприятие выпускает 270 тысяч яиц, поголовье с учётом молодняка составляет порядка 350 тысяч.

Этим летом на Хабаровском племптицезаводе также обновили оборудование — там появился новый инкубаторий, который позволит предприятию в разы увеличить производство яиц. Современная техника, которая там используется, позволяет увеличить единовременную закладку яйца до 320 тысяч штук.

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