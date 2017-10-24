На Комсомольской птицефабрике станет ещё больше куриных яиц

На птицефабрике «Комсомольская» начал работу современный цех на 77 тысяч несушек. Новое оборудование позволило автоматизировать все главные процессы и увеличить объёмы производства.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, каждый год на птицефабрике производят около 100 миллионов яиц. В 2015 году в эксплуатацию ввели производственный корпус. Тогда это расширение позволило увеличить объём выпускаемой продукции на 34%. Новый цех позволит поднять эти показатели ещё выше, а также сократит расходы предприятия: там наладили автоматический процесс кормления и сбора яиц.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за свою продукцию птицефабрика «Комсомольская» в этом году получила право использовать эмблему местных производителей — логотип «Наш выбор 27». В день предприятие выпускает 270 тысяч яиц, поголовье с учётом молодняка составляет порядка 350 тысяч.