Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. «Почта России» через пять лет может сократить срок доставки посылок до 36 часов. Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия 24».

Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата.

Действующая стратегия «Почты России» была принята в 2013 году, она рассчитана до 2018 года. По словам Подгузова, в 2018 году стратегия предприятия будет обновлена с учетом цифровизации российской экономики.

Россияне становятся все более требовательны к срокам доставки посылок, сказал глава «Почты России». «Если раньше пяти-семи дней, когда покупатель ждал доставки, считалось стандартным сроком, то сейчас мы видим снижение этих показателей до двух-трех дней», — пояснил он.

Развитие интернет-торговли

Гендиректор «Почты России» отметил, что интернет-торговля в мире развивается очень высокими темпами. «В ведущих странах доля интернет-торговли в общем объеме торговли составляет от 10% до 15%. В РФ эта доля составляет около 3%. Если мы будем прогнозировать рост интернет-торговли, а это безусловно будет происходить, то мы вполне можем рассчитывать на увеличение этой доли за следующие несколько лет в два-три раза», — пояснил он.

Рост объемов интернет-торговли предполагает увеличение количества посылок. По словам Подгузова, сейчас в России на одного потребителя приходится в среднем около семи посылок в год, в то время как в развитых странах этот показатель может достигать до 30 посылок. Глава «Почты России» отметил, что для подготовки к значительному увеличению трафика предприятию необходимо выстраивать современную инфраструктуру.

Обновление логистической инфраструктуры

Чтобы сократить сроки доставки до 36 часов, «Почте России» нужно «полностью реновировать инфраструктуру доставки», отметил Подгузов. «Речь идет о сооружении мощных логистических почтовых центров, магистральных почтовых центров и, конечно же, нам необходимо думать о более эффективной организации так называемой “последней мили” — доставке товара от почтового отделения до непосредственно потребителя», — уточнил он.

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По словам Подгузова, для обновления логистической инфраструктуры «Почты России» потребуется не менее 50 млрд рублей. Проект по модернизации логистической инфраструктуры почтового оператора планируется подготовить до конца года.