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04:42 (мск), источник: ТАСС

«Почта России» через пять лет может сократить срок доставки посылок до 36 часов

Глава предприятия Николай Подгузов добавил, что пока стандартный срок доставки посылок составляет от пяти до семи дней.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. «Почта России» через пять лет может сократить срок доставки посылок до 36 часов. Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Николай Подгузов в интервью телеканалу «Россия 24».

Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата.

Действующая стратегия «Почты России» была принята в 2013 году, она рассчитана до 2018 года. По словам Подгузова, в 2018 году стратегия предприятия будет обновлена с учетом цифровизации российской экономики.

Россияне становятся все более требовательны к срокам доставки посылок, сказал глава «Почты России». «Если раньше пяти-семи дней, когда покупатель ждал доставки, считалось стандартным сроком, то сейчас мы видим снижение этих показателей до двух-трех дней», — пояснил он.

Развитие интернет-торговли

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Гендиректор «Почты России» отметил, что интернет-торговля в мире развивается очень высокими темпами. «В ведущих странах доля интернет-торговли в общем объеме торговли составляет от 10% до 15%. В РФ эта доля составляет около 3%. Если мы будем прогнозировать рост интернет-торговли, а это безусловно будет происходить, то мы вполне можем рассчитывать на увеличение этой доли за следующие несколько лет в два-три раза», — пояснил он.

Рост объемов интернет-торговли предполагает увеличение количества посылок. По словам Подгузова, сейчас в России на одного потребителя приходится в среднем около семи посылок в год, в то время как в развитых странах этот показатель может достигать до 30 посылок. Глава «Почты России» отметил, что для подготовки к значительному увеличению трафика предприятию необходимо выстраивать современную инфраструктуру.

Обновление логистической инфраструктуры

Чтобы сократить сроки доставки до 36 часов, «Почте России» нужно «полностью реновировать инфраструктуру доставки», отметил Подгузов. «Речь идет о сооружении мощных логистических почтовых центров, магистральных почтовых центров и, конечно же, нам необходимо думать о более эффективной организации так называемой “последней мили” — доставке товара от почтового отделения до непосредственно потребителя», — уточнил он.

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По словам Подгузова, для обновления логистической инфраструктуры «Почты России» потребуется не менее 50 млрд рублей. Проект по модернизации логистической инфраструктуры почтового оператора планируется подготовить до конца года.

Говоря о финансировании, глава «Почты России» уточнил, что возможности привлечения инвестиций для «Почты России» в условиях работы как ФГУП, безусловно ограничены. «В первую очередь, это рынок долгового финансирования», — отметил он. «Организация совместных предприятий, в рамках которых мы будем искать партнеров, которые будут согласны инвестировать в наш проект по созданию логистической инфраструктуры», — добавил Подгузов.

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