Россия поставит в Мексику до конца года ещё восемь комсомольских SSJ-100
Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.
Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена дополнительно поставить восемь ближнемагистральных пассажирских самолетов SSJ-100 мексиканскому перевозчику Interjet. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам
Он отметил, что за последние три года ОАК уже поставила Interjet 22 таких самолета.
Мантуров также рассказал о намерении ОАК начать поставки мексиканскому перевозчику дальнемагистральных пассажирских самолетов модели МС-21.
«Мы обоюдно довольны сотрудничеством. Коллеги из Interjet, имея
Как ранее сообщал портал iz.ru, к 2020 году в ОАК может завершиться консолидация, в рамках которой корпорация и ее структуры будут объединены в одно юридическое лицо на базе компании «Гражданские самолеты Сухого».