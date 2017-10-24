Россия поставит в Мексику до конца года ещё восемь комсомольских SSJ-100

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Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена дополнительно поставить восемь ближнемагистральных пассажирских самолетов SSJ-100 мексиканскому перевозчику Interjet. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам торгово-промышленного диалога «Россия-Мексика», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Он отметил, что за последние три года ОАК уже поставила Interjet 22 таких самолета.

Мантуров также рассказал о намерении ОАК начать поставки мексиканскому перевозчику дальнемагистральных пассажирских самолетов модели МС-21.

«Мы обоюдно довольны сотрудничеством. Коллеги из Interjet, имея какие-то вопросы, получают оперативно поддержку от нашего производителя — ОАК. Более того, мы договорились о том, что начиная с 2021 года мы сможем поставлять в компанию Interjet самолеты МС-21», — приводит ТАСС слова министра.