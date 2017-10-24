Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны
Почему американцам разонравился российский корабль
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Юбилей Эминема
04:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Россия поставит в Мексику до конца года ещё восемь комсомольских SSJ-100

Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Источник: Reuters

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена дополнительно поставить восемь ближнемагистральных пассажирских самолетов SSJ-100 мексиканскому перевозчику Interjet. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам торгово-промышленного диалога «Россия-Мексика», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Он отметил, что за последние три года ОАК уже поставила Interjet 22 таких самолета.

Мантуров также рассказал о намерении ОАК начать поставки мексиканскому перевозчику дальнемагистральных пассажирских самолетов модели МС-21.

«Мы обоюдно довольны сотрудничеством. Коллеги из Interjet, имея какие-то вопросы, получают оперативно поддержку от нашего производителя — ОАК. Более того, мы договорились о том, что начиная с 2021 года мы сможем поставлять в компанию Interjet самолеты МС-21», — приводит ТАСС слова министра.

Как ранее сообщал портал iz.ru, к 2020 году в ОАК может завершиться консолидация, в рамках которой корпорация и ее структуры будут объединены в одно юридическое лицо на базе компании «Гражданские самолеты Сухого».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россия поставит в Мексику до конца года ещё восемь комсомольских SSJ-100
Гороскоп на 24 октября: у Дев прибыль, Ракам пора в тренажерный зал, а Весам - выпить чай
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
В РФ заморожено 6 млн рублей активов предполагаемых террористов
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь