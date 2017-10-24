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05:30 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске обсудили перспективы горнодобывающей отрасли России

В Красноярске обсудили перспективы горнодобывающей отрасли России. Уже в третий раз в краевом центре прошла международная конференция «Открытые горные работы в 21 веке». В этом году сюда приехали более 250 представителей всей шахтёрской отрасли страны, которые вырабатывали наиболее эффективные и экологичные методы добычи полезных ископаемых.

Источник: Вести - Красноярск

«Мы понимаем, насколько важна отрасль для Красноярского края, где добывается каждая десятая российская тонна угля, это порядка 39 миллионов тонн», — отметил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

 Уже через три года объёмы должны превысить 42 миллиона тонн, в том числе за счёт новых возможностей применения угля. Сегодня на предприятиях СУЭК из него изготавливают металлический полукокс и бездымное бытовое топливо. Именно глубокая переработка, а не просто сжигание топлива в топках, включена в стратегию развития края до 2030 года.

«В компании СУЭК ставится задача так называемых непрерывных улучшений. Мы не должны стоять на месте, мы должны развиваться, всё время искать новые, более оптимальные решения», — подчеркнул генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Фёдоров.

По мнению угольщиков, именно взаимодействие промышленности и науки помогают найти такие решения для развития отрасли. Причём очень успешно. «Нашей компании на сегодня принадлежит 32 мировых рекорда по производительности на известных всему миру машинах. Вопрос: почему рекорды в России, в нашей компании, хотя такая техника есть у всех?», — сказал первый заместитель директора АО «СУЭК» Владимир Артемьев

На конференции особый акцент был сделан на экологию: рост добычи угля это не только плюс для экономики России, но и большая ответственность. Главный принцип — не навреди. Ни человеку, ни природе.


Дмитрий БЫЗОВ

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