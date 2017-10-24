Съезд с 4 моста до Пашенного планируют построить к 2020 году

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Руководитель департамента градостроительства мэрии Красноярска Михаил Зуевский рассказал депутатам Горсовета о сроках строительства съезда с 4 моста до микрорайона Пашенный и «Платинум-Арены».

По его словам, в 2018 году начнется реализация проекта по строительству дороги к ледовой арене, которую возводят для проведения Универсиады в 2019 году. Проект также подразумевает развязку до Пашенного, но о каких-либо сроках пока говорить рано. Таким образом Зуевский подтвердил слова представителя КрУДора Александра Маркова, который еще в марте комментировал строительство развязки.

«Проектом дорога на Пашенный предусмотрена. Когда начнется строительство — это другой вопрос. В первый этап заложено строительство развязки в “Тихие зори”. Что касается дороги на Пашенный, то кто и когда ее будет строить, сейчас непонятно. Но она планируется», — сказал Марков.

На заседании градостроительной комиссии Зуевский сообщил, что полностью закончить работы (вместе с развязкой до Пашенного) планируется в 2020 году, то есть после Универсиады. Проект уже согласован с РЖД.