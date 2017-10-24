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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Съезд с 4 моста до Пашенного планируют построить к 2020 году

Об этом журналистам рассказал руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Руководитель департамента градостроительства мэрии Красноярска Михаил Зуевский рассказал депутатам Горсовета о сроках строительства съезда с 4 моста до микрорайона Пашенный и «Платинум-Арены».

По его словам, в 2018 году начнется реализация проекта по строительству дороги к ледовой арене, которую возводят для проведения Универсиады в 2019 году. Проект также подразумевает развязку до Пашенного, но о каких-либо сроках пока говорить рано. Таким образом Зуевский подтвердил слова представителя КрУДора Александра Маркова, который еще в марте комментировал строительство развязки.

«Проектом дорога на Пашенный предусмотрена. Когда начнется строительство — это другой вопрос. В первый этап заложено строительство развязки в “Тихие зори”. Что касается дороги на Пашенный, то кто и когда ее будет строить, сейчас непонятно. Но она планируется», — сказал Марков.

На заседании градостроительной комиссии Зуевский сообщил, что полностью закончить работы (вместе с развязкой до Пашенного) планируется в 2020 году, то есть после Универсиады. Проект уже согласован с РЖД.

Первоочередной задачей является транспортная развязка на ул. Волочаевской и система трасс, связывающая 4 мост с ледовым дворцом «Платинум-Арена», ул. Свердловской и «Тихими Зорями».

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