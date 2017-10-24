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06:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Краевой минстрой подает в суд на хабаровского застройщика МУП «УКС» за провал контракта

Многострадальная компания не выполнила вовремя заказ на квартиры для ветеранов.

Источник: AP 2017

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Почти 80 млн рублей долговых обязательств и судебный иск нависли над муниципальным предприятием «Управление капитального строительства» в Хабаровске. Злополучная компания в последние несколько лет проявляет себя исключительно с негативной стороны, пропуская раз за разом сроки сдачи возводимого жилья. Теперь неприятности МУП «УКС» вышли на новый уровень: на хабаровского застройщика подает в суд министерство строительство края, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Стартом для претензионной работы, которую сейчас ведет служба заказчика регионального минстроя, предсказуемо стал очередной провал готовности жилья. МУП «УКС» удалось заключить три контракта на строительство так называемого социального жилья — 64 квартир для сирот и ветеранов. Невыполненная по трем договорам работа и стала причиной разбирательств.

— МУП «УКС» не исполнило обязательства по трем государственным контрактам на строительство жилья. Общая стоимость ущерба сейчас оценивается, приблизительно сумма составляет 78 миллионов рублей. Мы ведем претензионную работу, будем подавать на застройщика в суд и взыскивать деньги. Фактически, сейчас служба заказчика минстроя выступает таким же дольщиком МУП «УКС», как и будущие собственники квартир в ЖК «Алексеевская-1», — сообщила заместитель руководителя КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Ярослава Труфанова.

Теперь МУП «УКС» ждет еще один иск. В свою очередь, должностным лицам в краевом минстрое полезно задуматься, стоит ли рисковать бюджетными деньгами и связываться с застройщиком, который доказывает свою крайнюю ненадежность уже не первый год. Кроме того, остается открытым проблема контроля за исполнением контракта: с момента его заключения прошло не два дня, сроки готовности жилья «УКС» сдвигало почти все время. Куда смотрели краевые чиновники раньше, непонятно — вопрос «А судьи кто?» в ситуации с предстоящим разбирательством крайне актуален.

Информагентство неоднократно сообщало о проблемах на площадке будущего ЖК «Алексеевская-1». МУП «Управление капитального строительства» не может закончить три пятиэтажных дома с 2014 года, зато регулярно заявляет о тяжелом положении, нехватке денег и переносе официальной даты сдачи. За предприятие вступался даже мэр Хабаровска Александр Соколов — его поручительство помогло «УКС» получить контракт с минстроем.

Но слов градоначальника оказалось недостаточно для того, чтобы компания исправилась и начала работать оперативно: сроки сдачи ЖК «Алексеевская-1» по-прежнему были неясными.

В июле этого года и.о. генерального директора МУП «Управление капитального строительства» Игоря Щукина дисквалифицировали на полтора года за неисполнение государственных контрактов. Соответствующее решение вынесли в прокуратуре Хабаровского края, после чего движение на территории «Алексеевской-1» замерло. На замену Щукину в кресло директора посадили Юрия Белкова. Но ситуация на объекте долевого строительства не изменилась: на стройплощадке нет рабочих.

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