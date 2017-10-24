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06:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Конкурс по отбору инвесторов для аэропорта Иркутска объявят в ближайшие месяцы — Левченко

Стоимость строительства нового авиахаба Приангарья оценивается в 2 млрд долларов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Конкурсная процедура по отбору инвесторов для развития международного аэропорта Иркутск пройдет в ближайшие месяцы. При этом стоимость строительства нового аэропорта оценивается в 2 млрд долларов, а продолжительность возведения составит шесть-семь лет, рассказал в интервью ТАСС глава региона Сергей Левченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«У нас есть дорожная карта для подготовки конкурсной документации, есть потенциальные инвесторы. В ближайшие месяцы постараемся выйти на конкурс», — сказал Сергей Левченко.

Предварительно конкурсной документации предстоит пройти экспертизу антимонопольной службы, отметил глава региона. По его словам, иркутские власти придерживаются в этом вопросе ранее выработанной стратегии, согласно которой заниматься аэропортом должен не один, а несколько инвесторов, и государственная доля в нем должна сохраниться.

«Стоимость строительства нового аэропорта составляет порядка 2 млрд долларов. Действует распоряжение правительства РФ о выделении порядка 22 млрд рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы. На строительство новой воздушной гавани уйдет не менее шести-семи лет», — добавил губернатор Иркутской области.

Он отметил, что, поскольку пассажиро- и грузопоток в действующем аэропорту растет, ждать, пока построят новую воздушную гавань, нельзя. Поэтому параллельно будет проводиться реконструкция существующего терминала, которая должна завершиться в 2019 году. Ранее сообщалось, что власти региона совместно с «Новапортом» на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом в 20 тысяч рублей.

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