Конкурс по отбору инвесторов для аэропорта Иркутска объявят в ближайшие месяцы — Левченко

Источник: IrkutskMedia.ru

Конкурсная процедура по отбору инвесторов для развития международного аэропорта Иркутск пройдет в ближайшие месяцы. При этом стоимость строительства нового аэропорта оценивается в 2 млрд долларов, а продолжительность возведения составит шесть-семь лет, рассказал в интервью ТАСС глава региона Сергей Левченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«У нас есть дорожная карта для подготовки конкурсной документации, есть потенциальные инвесторы. В ближайшие месяцы постараемся выйти на конкурс», — сказал Сергей Левченко.

Предварительно конкурсной документации предстоит пройти экспертизу антимонопольной службы, отметил глава региона. По его словам, иркутские власти придерживаются в этом вопросе ранее выработанной стратегии, согласно которой заниматься аэропортом должен не один, а несколько инвесторов, и государственная доля в нем должна сохраниться.

«Стоимость строительства нового аэропорта составляет порядка 2 млрд долларов. Действует распоряжение правительства РФ о выделении порядка 22 млрд рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы. На строительство новой воздушной гавани уйдет не менее шести-семи лет», — добавил губернатор Иркутской области.