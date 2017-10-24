Конкурс по отбору инвесторов для аэропорта Иркутска объявят в ближайшие месяцы — Левченко
Стоимость строительства нового авиахаба Приангарья оценивается в 2 млрд долларов.
Стоимость строительства нового авиахаба Приангарья оценивается в 2 млрд долларов.
Конкурсная процедура по отбору инвесторов для развития международного аэропорта Иркутск пройдет в ближайшие месяцы. При этом стоимость строительства нового аэропорта оценивается в 2 млрд долларов, а продолжительность возведения составит
«У нас есть дорожная карта для подготовки конкурсной документации, есть потенциальные инвесторы. В ближайшие месяцы постараемся выйти на конкурс», — сказал Сергей Левченко.
Предварительно конкурсной документации предстоит пройти экспертизу антимонопольной службы, отметил глава региона. По его словам, иркутские власти придерживаются в этом вопросе ранее выработанной стратегии, согласно которой заниматься аэропортом должен не один, а несколько инвесторов, и государственная доля в нем должна сохраниться.
«Стоимость строительства нового аэропорта составляет порядка 2 млрд долларов. Действует распоряжение правительства РФ о выделении порядка 22 млрд рублей на строительство новой
Он отметил, что, поскольку пассажиро- и грузопоток в действующем аэропорту растет, ждать, пока построят новую воздушную гавань, нельзя. Поэтому параллельно будет проводиться реконструкция существующего терминала, которая должна завершиться в 2019 году. Ранее сообщалось, что власти региона совместно с «Новапортом» на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом в 20 тысяч рублей.