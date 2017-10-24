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06:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

ТОР «Николаевск» расширят под золотодобычу в Хабаровском крае

Соответствующий проект постановления правительства подписан Минвостокразвития.

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Для реализации инвестпроекта по добыче золота и серебра в Хабаровском крае могут расширить территорию опережающего развития (ТОР) «Николаевск». Соответствующий проект постановления правительства подписан Минвостокразвития России, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «НаДальнийВосток».

Заявку на расширение ТОР подало хабаровское ООО «НГК Ресурс», специализирующееся на геологоразведке и воспроизводстве минерально-сырьевой базы. Инвестор намерен построить предприятие по переработке руды на месторождении Полянка, вложив 2,2 млрд рублей. Проект позволит обеспечить добычу порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.

«Месторождение Полянка находится в примерно 80 км от Николаевска. С весны этого года начались подготовительные работы капитального строительства буквально в голой тайге. В планах за год закончить капитальное строительство, к осени следующего года запустить производство и до конца 2018 года уже добыть первое золото. В будущем предприятие намерено выйти на годовую добычу золота в 1,5 тонны», — сообщил главный экономист НГК «Ресурс» Андрей Шабалин.

Также инвестор создаст более 500 рабочих мест. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учётом налоговых льгот) с 2018 по 2025 годы составят более 1,4 млрд рублей.

Это не первая территория на Дальнем Востоке, границы которой решили увеличить. Так, в июле правительство приняло такое решение по приморской ТОР «Надеждинская». Её расширили для проекта компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус». Также накануне, 23 октября, были расширены границы ТОР «Горный воздух» и ТОР «Южная» в Сахалинской области.

ТОР «Николаевск» создана 19 апреля 2017 года и располагается на территории Николаевска-на-Амуре, рабочего посёлка Многовершинный, Иннокентьевского, Красносельского, Оремифского, Члянского сельских поселений. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, на 24 октября подано 10 заявок на 5,1 млрд рублей на реализацию здесь инвестпроектов. Три проекта с объёмом частных инвестиций 362 млн рублей уже работают.

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