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06:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вьетнамцы выбирают в Хабаровском крае место для молочного комплекса

Холдинг «Ти-Эйч Групп» — крупнейший во Вьетнаме производитель молочной продукции.

Источник: Reuters

Делегация вьетнамской компании «Ти-Эйч Групп» посетила Хабаровский край с целью найти место для реализации нового инвестиционного проекта. В планах инвесторов — строительство крупного молочного комплекса. В ходе поездки были осмотрены земли в Комсомольском и Амурском районах.

 — Это первый визит к нам инвесторов из Вьетнама. В нашем районе гости заинтересовались селом Вознесенское и поселком Эльбан. Именно на этих территориях есть площадки для коровников. По предварительным данным мы можем претендовать на строительство молочного комплекса. Но окончательные результаты появятся только после того, как делегация изучит все потенциальные территории для развития в Хабаровском крае, проведет анализ почвы, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель главы администрации Амурского района по экономическому развитию Павел Боровлев. Директор проектов вьетнамской корпорации высказала мнение, что Вознесенское вполне может претендовать на строительство в селе молочного комплекса на 2400 коров.

В ходе объезда вьетнамских инвесторов также сопровождали представители министерств и ведомств правительства Хабаровского края, в частности, глава краевого минсельхоза Александр Купряков, а также представители агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Как ранее сообщало агентство, переговоры с вьетнамскими инвесторами о возможном развитии молочного животноводства в Хабаровском крае были проведены в марте нынешнего года во время визита во Вьетнам представительной российской делегации во главе с вице-премьером Юрием Трутневым.

Холдинг «Ти-Эйч Групп», крупнейший во Вьетнаме производитель молочной продукции, намерен инвестировать в Россию около 2,7 миллиарда долларов, из которых около 1,7 млрд долларов могут быть направлены в проекты на Дальнем Востоке. Интерес к Дальнему Востоку вызван тем, что он находится вблизи от азиатских рынков с большим дефицитом органических, экологически чистых продуктов — прежде всего, это Китай и Япония.

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 Вьетнамцы выбирают в Хабаровском крае место для молочного комплекса
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