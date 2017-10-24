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07:20 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один аэровокзал отремонтируют в Приморье

Капитальный ремонт идет здании аэровокзала в Дальнереченске. Работы планируется завершить в марте.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прибыл с рабочим визитом в Дальнереченский городской округ. Первым делом глава региона осмотрел здание местного аэровокзала, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, в настоящее время полеты на маршрутных линиях в Дальнереченск выполняют две авиакомпании — «Аврора», которая доставляет пассажиров из Владивостока и обратно четыре раза в неделю, и «Дальнереченск Авиа», осуществляющая перевозки из Дальнереченска в населенные пункты Олон, Охотничий, Единка и Самарга по одному разу в неделю.

Здание аэровокзала находится в собственности у «Дальнереченск-Авиа», сейчас компания ведет ремонтные работы на территории помещения: делает пристройку, организует досмотровую зону. Планируется также создание виадука, через который пассажиры, минуя зону досмотра, будут проходить на посадку.

Генеральный директор «Дальнереченск Авиа» Николай Титов добавил, что в рамках ремонта в помещении будет создана инфраструктура для маломобильных граждан. Ремонтные работы планируется завершить в марте.

Также в следующем году в Приморье может появиться еще один авиарейс, который свяжет Дальнереченск с Хабаровском.

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