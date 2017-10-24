В Башкирии жители разрушающейся девятиэтажки получили новое жилье

В новое жилье на постоянное проживание будут заселены жильцы двух расселенных аварийных подъездов девятиэтажки по Уфимскому шоссе, 4, сообщили в мэрии Уфы.

В конце 2015 года 1-й и 2-й подъезды многоквартирного дома по адресу Уфимское шоссе, 4 были признаны аварийными. Жителям подъездов было представлено временное жилье — отдельные благоустроенные квартиры в разных районах города. Теперь уфимцы получат постоянное жильё.

Новый дом построен в рамках реализации адресной программы республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь застройки составляет 4500 кв.м., в доме 9 жилых этажей, 72 квартиры.