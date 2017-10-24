В Башкирии жители разрушающейся девятиэтажки получили новое жилье
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии к приему новоселов готов новый девятиэтажный двухподъездный дом по адресу улица Глумилинская, 2.
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии к приему новоселов готов новый девятиэтажный двухподъездный дом по адресу улица Глумилинская, 2.
В новое жилье на постоянное проживание будут заселены жильцы двух расселенных аварийных подъездов девятиэтажки по Уфимскому шоссе, 4, сообщили в мэрии Уфы.
В конце 2015 года 1-й и 2-й подъезды многоквартирного дома по адресу Уфимское шоссе, 4 были признаны аварийными. Жителям подъездов было представлено временное жилье — отдельные благоустроенные квартиры в разных районах города. Теперь уфимцы получат постоянное жильё.
Новый дом построен в рамках реализации адресной программы республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь застройки составляет 4500 кв.м., в доме 9 жилых этажей, 72 квартиры.
Микрорайон Глумилино — самая большая до сих пор незастроенная площадка в границах Уфимского полуострова. В настоящее время на его территории ведется активное строительство.