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07:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии жители разрушающейся девятиэтажки получили новое жилье

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии к приему новоселов готов новый девятиэтажный двухподъездный дом по адресу улица Глумилинская, 2.

В новое жилье на постоянное проживание будут заселены жильцы двух расселенных аварийных подъездов девятиэтажки по Уфимскому шоссе, 4, сообщили в мэрии Уфы.

В конце 2015 года 1-й и 2-й подъезды многоквартирного дома по адресу Уфимское шоссе, 4 были признаны аварийными. Жителям подъездов было представлено временное жилье — отдельные благоустроенные квартиры в разных районах города. Теперь уфимцы получат постоянное жильё.

Новый дом построен в рамках реализации адресной программы республики по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь застройки составляет 4500 кв.м., в доме 9 жилых этажей, 72 квартиры.

Микрорайон Глумилино — самая большая до сих пор незастроенная площадка в границах Уфимского полуострова. В настоящее время на его территории ведется активное строительство.

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