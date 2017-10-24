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07:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

УК «Комфортный дом» требуют наказать за самоуправство и незаконные сборы

На руководство управляющей компании написали заявление в полицию и прокуратуру.

Директора красноярской управляющей компании «Комфортный дом» требуют привлечь к ответственности за самовольное отключение ресурсов и незаконное начисление платы за коммунальные услуги. С таким заявлением в правоохранительные органы обратился красноярский филиал СТК.

«Суть заявления — обратить внимание на самоуправство в начислении платы за коммунальные услуги, сбор денежных средств жителей 48 домов за водоснабжение и водоотведение, а также самовольные действия по ограничению/отключению ресурсов», — уточнил заявитель.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о коммунальной аварии в доме по ул. 2-ой Краснодарской, 5А. Жители жаловались, что в течение пяти дней в подъезд и квартиры на первом этаже непрерывно стекали нечистоты. Канализационные воды лились из переполненного аварийного септика. Вина за происходящее лежала на УК «Комфортный дом». 20 октября сотрудники перекрыли канализацию в доме, что и привело к затоплению. Таким образом руководство компании пыталось заставить жителей платить по счетам.

«Кроме того, данная организация не имеет договорных отношений с ресурсоснабающими организациями — АО “Енисейская ТГК (ТГК-13)” и ООО “КрасКом”. Однако в квитанциях ежемесячно указывает суммы на коммунальных ресурсов», — говорится в сообщении СГК.

На сайте СГК указано, что жители, оплатившие коммунальные услуги в управляющую компанию и получившие квитанцию на оплату услуг от РСО (ресурсоснабжающие организации), могут обратиться в УК «Комфортный дом» с заявлением на возврат денег или перерасчет.

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