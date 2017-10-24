Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Почему американцам разонравился российский корабль
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
08:12 (мск), источник: Publika.md

В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты

В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты. По данным госпредприятия «Кадастру», в третьем квартале этого года зарегистрировали примерно шесть с половиной тысяч подобных сделок.

Источник: Publika.md

Почти на 80% больше, чем годом ранее. Примерно треть сделок заключили в Кишинёве и пригородах.

Эксперты говорят, что спрос на ипотечные кредиты обусловлен в первую очередь снижением базисной ставки и увеличением доли нового жилья на рынке недвижимости.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
КПРФ собирается праздновать 100-летие революции целую неделю
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь