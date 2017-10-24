В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты
В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты. По данным госпредприятия «Кадастру», в третьем квартале этого года зарегистрировали примерно шесть с половиной тысяч подобных сделок.
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В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты. По данным госпредприятия «Кадастру», в третьем квартале этого года зарегистрировали примерно шесть с половиной тысяч подобных сделок.
Почти на 80% больше, чем годом ранее. Примерно треть сделок заключили в Кишинёве и пригородах.
Эксперты говорят, что спрос на ипотечные кредиты обусловлен в первую очередь снижением базисной ставки и увеличением доли нового жилья на рынке недвижимости.