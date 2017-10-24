Открытие Макаровского моста отложили
На вечер вторника.
На вечер вторника.
Макаровский мост откроется для движения транспорта вечером 24 октября. Об этом сообщает
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», этот участок дороги должны были открыть 23 октября после второго этапа реконструкции, который предусматривал демонтаж трети мостовых конструкций. Однако запуск затянулся
После открытия моста трамвайное движение по нему будет организовано по однопутной схеме, а автотранспорт поедет по остающейся в работе части в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.
Следует добавить, что ремонт моста вызвал серьезные пробки на центральных улицах Екатеринбурга.
Проект капитальной реконструкции Макаровского моста предполагает его расширение с 24 до 50 метров. На новой автомагистрали предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону, с трамвайной линией, тротуарами и велодорожками. Окончание работ запланировано на конец 2020 года.